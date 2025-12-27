به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ناامنی‌های اخیر در امتداد مرز کشور های افغانستان و تاجیکستان، نگرانی‌ها درباره تأثیر این وضعیت بر منافع کشور چین در آسیای مرکزی افزایش یافته است.

مقام‌های کشور تاجیکستان اعلام کرده‌اند که در ماه‌های گذشته چندین مورد نفوذ مسلحانه از خاک کشور افغانستان ثبت شده که در نتیجه آن بیش از دوازده نفر کشته شده‌اند.

گفته شده که شماری از قربانیان این حملات شهروندان کشور چین بوده‌اند که در پروژه‌های اقتصادی و معدنی در مناطق دورافتاده کشور تاجیکستان فعالیت می‌کردند.

این حملات به‌طور مشخص شرکت‌ها و کارگران چینی را هدف قرار داده است.

کشور چین به‌عنوان بزرگ‌ترین طلبکار و یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی کشور تاجیکستان، در پروژه‌های زیربنایی، راه‌سازی و استخراج معادن این کشور حضور گسترده دارد.

منبعی اعلام کرده است که پکن پایتخت نسبت به امنیت اتباع خود در مناطق مرزی با کشور افغانستان اطمینان ندارد.

در اوایل ماه آذر، حمله پهپادی به یک شرکت استخراج طلای چینی و تیراندازی به کارگران یک شرکت دولتی کشور چین، به کشته‌شدن چند شهروند چینی انجامید.

در پی این رویدادها، سفارت کشور چین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از شهروندان خود خواسته است مناطق مرزی را ترک کنند و از دولت تاجیکستان خواسته شده اقدامات لازم برای تأمین امنیت اتباع و سرمایه‌گذاری‌های کشور چین را انجام دهد.

