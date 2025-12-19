به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـمسکو اعلام کرد که قصد ندارد بشار اسد رئیسجمهور پیشین سوریه را به مقامات حکومت جولانی تحویل دهد؛ این در حالی است که روسیه در تلاش برای بهبود روابط خود با حکومت جولانی است.
در همین راستا، «آلبروس کوتراشیف» سفیر روسیه در بغداد در گفتوگو با رسانههای عربی تأکید کرد که روسیه به بشار اسد پناهندگی انسانی اعطا کرده و او را برای محاکمه به هیچ طرفی تحویل نخواهد داد. روسیه با هرگونه اقدام یا روندی که اسد را هدف قرار دهد، مخالف است.
همزمان، روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی به زندگی کنونی بشار اسد در روسیه پرداخته و نوشته است که او در حال یادگیری زبان روسی و ادامه تحصیل در رشته چشمپزشکی است. بنا بر این گزارش و به نقل از منابع نزدیک به خانواده اسد، وی به همراه خانوادهاش در یکی از محلههای مرفه مسکو زندگی میکند.
از سوی دیگر، سفیر روسیه در بغداد تأیید کرد که شماری از مبارزان عراقی در جریان جنگ روسیه و اوکراین کشته یا زخمی شدهاند. او افزود که مسکو در اقدامی انسانی، به خانوادههای کشتهشدگان عراقی، روادید اعطا کرده است.
