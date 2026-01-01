وحشت غرب از شکست طرح فروپاشی روسیه/ تنها انتخاب اوکراین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: سران کشورهای غربی برای طرح شکست راهبردی روسیه هزینه کرده و بر روی آن حساب باز کرده بودند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین با تاکید بر اینکه اکنون این طرح با شکست مواجه شده است، افزود: حالا آنها حتی از قبول این شکست هم وحشت دارند زیرا در آن صورت باید به مردم خودشان توضیح دهند که چرا از ابتدا چنین رویکردی را اتخاذ کردند.

به نوشته خبرگزاری ریانووستی، الکسی پوشکوف رئیس کمیته سیاست اطلاعاتی شورای فدراسیون روسیه پیشتر در یادداشتی در تلگرام خود نوشته بود: سران کشورهای اروپایی برخلاف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز امیدوارند که یک شکست راهبردی به روسیه تحمیل کنند.

وی افزود: آنها همچنان بر اساس این فرض اشتباه که نادرستی آن اکنون به اثبات رسیده، عمل می‌کنند که اگر فقط به اندازه کافی تلاش کنند، می‌توانند روسیه را از نظر راهبردی شکست دهند اما ترامپ این طور فکر نمی‌کند و متقاعد شده که شکست راهبردی روسیه غیرممکن است و کی‌یف باید پیش از آغاز جنگ، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از درگیری با روسیه انجام می‌داد.

پوشکوف تاکید کرد: ترامپ متقاعد شده است که اوکراین فقط می‌تواند در این جنگ شکست بخورد و انتخاب دیگری پیش روی کی‌یف قرار ندارد.

جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو درباره گسترش مرزهای ائتلاف نظامی ناتو شکل گرفت.

روسیه در واکنش به نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب، در پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله کرد و در این مدت، آمریکا و کشورهای عضو ناتو با ارسال کمک‌های گسترده نظامی به کی‌یف به تداوم جنگ دامن زده‌اند و با تجهیز اوکراین به سلاح‌های سنگین، مسیر تقابل را بر تنش‌زدایی ترجیح داده‌اند. آنها همچنین بیش از ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه در نظر گرفته‌اند.

