به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحقیقی، جزئیات زندگی خانواده بشار اسد، رئیسجمهور مخلوع سوریه، در تبعید در مسکو را فاش کرد.
طبق این گزارش، خانواده اسد بلافاصله پس از ورود به مسکو با هواپیماهای اختصاصی، تحت حفاظت شدید نیروهای امنیتی روسیه در آپارتمانهای لوکس زنجیره «فور سیزنز» با هزینهای حدود 13 هزار دلار در هفته اقامت کردند.
بعدها بشار اسد به پنتهاوسی دوطبقه در برج «فدراسیون» و سپس به ویلایی در منطقه روبلیوفکا در غرب مسکو ـ یکی از محلههای اشرافی روسیه ـ منتقل شد.
منابع نیویورک تایمز تأیید کردند که دستگاههای امنیتی روسیه همچنان حفاظت خانواده اسد را برعهده دارند و رفتوآمدهای آنان را کنترل میکنند.
ماهر اسد، برادر بشار، بارها در برجهای لوکس محله تجاری مسکو دیده شده و گفته میشود در مجتمع «کاپیتال تاورز» اقامت دارد. او در ژوئن (خرداد 1404) در ویدئویی در کافه «مایاتا پلاتینوم» در مجتمع «آفیمول» ظاهر شد.
در نوامبر (آبان 1404)، بشار اسد در ویلای خود در حومه مسکو، جشن باشکوهی برای تولد دخترش زین برگزار کرد که دوستان و برخی مسئولان روسی در آن حضور داشتند.
شام اسد، دختر ماهر اسد و دخترعموی زین، تولد 22 سالگی خود را در سپتامبر (شهریور 1404) طی دو شب جشن گرفت؛ شب نخست در رستوران فرانسوی «باغاتیل» در دبی و شب دوم بر روی یک کشتی لوکس خصوصی. تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشاندهنده بالنهای طلایی با عدد 22، هدایای برندهای لوکس و صحنههایی از شام اسد در حال باز کردن بطری «کریستال» در میان جمعیت بود.
جشن دوم بر روی کشتی «Stealth Yacht» با نورپردازی ویژه، دیجی، دستگاههای دود، چندین بار و جکوزی برگزار شد. هزینه اجاره این یخت چندین هزار دلار برای چند ساعت اعلام شده است.
دو دختر خانواده اسد در امارات زندگی میکنند و در محافل اجتماعی حضور دارند. گفته میشود خانواده اسد با مقامات اماراتی به توافقی رسیدهاند که امکان اقامت فرزندانشان را فراهم کرده است.
زین اسد پس از سقوط نظام، به تحصیل در شعبه دانشگاه سوربون در ابوظبی بازگشت، اما حضور او با اعتراض برخی دانشجویان سوری مواجه شد. یکی از دانشجویان پس از انتقاد در گروههای مجازی، توسط مقامات اماراتی مورد بازجویی قرار گرفت و بخشی از تحصیلش را ترک کرد. دانشگاه سوربون اعلام کرد اخراج او صرفاً دلایل آکادمیک داشته است.
زین اسد در ژوئن (خرداد 1404) مدرکی از مؤسسه روابط بینالملل دولتی مسکو دریافت کرد و تصاویر فارغالتحصیلی او در کنار مادر و برادرانش منتشر شد.
