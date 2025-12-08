ساعات پایانی حکومت بشار اسد چگونه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از نزدیک به شش دهه حکومت خاندان اسد، در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳) مرحله‌ای از تاریخ سوریه پایان یافت. تنها در کمتر از ۴۸ ساعت، کشور از وضعیت جبهه‌های پراکنده به واقعیتی سیاسی تازه منتقل شد؛ بدون آنکه نبردی سرنوشت‌ساز به شکل سنتی رخ دهد.

روز شنبه ۷ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۷ آذر ۱۴۰۳)

با پیشروی‌های نیروهای معارض در جنوب، نشانه‌های فروپاشی نظام بشار اسد آشکار شد. اتاق عملیات جنوب متشکل از گروه‌های درعا، سویداء و قنیطره کنترل بیشتر درعا را به دست گرفتند و نیروهای دولتی از قنیطره عقب‌نشینی کردند. این پیشروی‌ها نتیجه عملیات «ردع العدوان» بود که از ادلب در اواخر نوامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) آغاز شد و پس از سقوط حلب، به سمت حمص و حماة گسترش یافت تا پایتخت را در محاصره قرار دهد.

شب شنبه ۷ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۷ آذر ۱۴۰۳)

در حمص، سومین شهر بزرگ سوریه، نبردها به اوج رسید و معارضان وارد محلات وسیعی شدند. در دمشق نیز نشانه‌های فروپاشی ارتش و دستگاه امنیتی نمایان شد؛ سربازان لباس‌های نظامی خود را کنار گذاشتند و تماس‌هایی میان بزرگان شهرها و گروه‌های معارض برای ورود آرام به پایتخت برقرار شد. در حاشیه‌های دمشق، گروه‌هایی از جوانان با پرچم انقلاب جشن‌های اولیه برگزار کردند.

نیمه‌شب

طبق گزارش رویترز، بشار اسد تنها افراد محدودی را از نقشه فرار خود مطلع کرده بود و بسیاری از فرماندهان را با وعده حمایت روسیه فریب داد. او شبانه به همراه پسرش حافظ از دمشق به پایگاه حمیمیم در لاذقیه رفت و سپس به مسکو گریخت، جایی که همسرش اسماء و فرزندانش منتظر بودند. منابع الجزیره نیز خبر دادند که وزیر دفاع سابق ، فرمانده نیروی هوایی و مدیر اطلاعات هوایی از دمشق گریختند.

بامداد یکشنبه ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)

با طلوع صبح، خطوط دفاعی نظام اسد فروپاشید و واحدهای گارد ریاست جمهوری و لشکر چهارم عقب نشستند. معارضان بدون درگیری گسترده وارد دمشق شدند. خبر فرار اسد منتشر شد و رسانه‌های دولتی تنها تصاویر آرشیوی پخش کردند. نیروهای معارض زندان صیدنایا را گشودند و صدها زندانی را آزاد کردند.

صبح و ظهر یکشنبه ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)

معارضان کنترل مراکز حاکمیتی دمشق را اعلام کردند. از منابر مساجد سقوط نظام اسد اعلام شد و جشن‌ها آغاز گردید. تا ظهر، قصر الشعب، وزارت دفاع، ستاد ارتش و ساختمان تلویزیون به دست معارضان افتاد. مردم به منازل خاندان اسد یورش بردند و تصاویر و مجسمه‌های آنان را پایین کشیدند. «محمد غازی الجلالی» نخست‌وزیر وقت، در پیامی تلویزیونی آمادگی خود را برای همکاری با سیستم جدید اعلام کرد. عصر همان روز، احمد الشرع فرمانده عملیات نظامی وارد دمشق شد و در مسجد اموی نخستین سخنرانی خود را ایراد کرد و وعده داد مرحله جدید برای همه سوری‌ها خواهد بود. تجمعات مردمی در دمشق و شهرهای دیگر گسترش یافت و پرچم جدید کشور به اهتزاز درآمد.

