به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن جهانی مسلمانان آمریکا (UMAA) بهتازگی ابتکاری تازه با عنوان «ما رأیتُ إلا جمیلاً – طرح بازآفرینی حرم حضرت زینب (س)» (Nothing but Beauty – Sayyeda Zainab Revitalization Project) را آغاز کرده است. در همین راستا، دکتر «نور زهرا زیدی»، استاد دانشگاه آمریکا و عضو نهاد شیعی انجمن جهانی مسلمانان آمریکا، در بیانیه ای ویدیویی، به تشریح ویژگیهای خاص معماری حرم مطهر حضرت زینب(س) پرداخت و تأکید کرد که این آستان مقدس از نظر تاریخی و هنری، تفاوتهای معناداری با دیگر اماکن زیارتی شیعی دارد.
وی با اشاره به اینکه در ذهن جمعی زائران، بسیاری از حرمهای شیعی با گنبد طلایی و رنگبندیهای مشابه شناخته میشوند، توضیح داد که در واقع هر یک از این بناها بازتابدهنده دورهها و سنتهای متفاوت معماری هستند. به گفته وی، حرم حضرت زینب(س) نه بر اساس الگوی صفوی ایران و نه مشابه حرمهای عراق ساخته شده، بلکه بهطور آگاهانه از نقوش و عناصر معماری عربی-دمشقی بهره برده است.
دکتر زیدی افزود: متولیان این آستان مقدس در طول قرنها و بهویژه در دوره توسعه گسترده حرم در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، با دقت فراوان تلاش کردهاند مصالح و سنگهای بهکاررفته در بنا را از منابع محلی سوریه تأمین کنند تا حرم، بازتابی از سرزمین و فرهنگی باشد که در آن بنا شده است. این رویکرد، حرم حضرت زینب(س) را به بخشی جداییناپذیر از میراث تاریخی شهر «دِمَشق» (پایتخت سوریه) تبدیل کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که هرچند در نگاه نخست، شباهتهایی مانند گنبد طلایی در این حرم با دیگر آستانهای مقدس دیده میشود، اما شناخت نیت سازندگان و پیشینه معماری آن نشان میدهد که حرم مطهر حضرت زینب(س) از هویتی منحصربهفرد برخوردار است؛ هویتی که پیوند عمیق میان زیارت شیعی و فرهنگ بومی سوری را بهروشنی به نمایش میگذارد.
........
پایان پیام
نظر شما