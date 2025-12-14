رایزنی انجمن جهانی مسلمانان آمریکا با مقامات سوری در راستای اجرای پروژه احیای حرم حضرت زینب(س)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای هیئتمدیره «انجمن جهانی مسلمانان آمریکا» (UMAA) با راهاندازی پروژهی «ما رأیتُ إلا جمیلاً – طرح احیای حرم حضرت زینب (س)» (Nothing but Beauty – Sayyeda Zainab Revitalization Project) گام تازهای در مسیر حفاظت و تکریم حرم مطهر حضرت زینب کبری (س)، ترویج زیارت ایمن و حمایت از جامعه پیرامونی این مکان مقدس برداشتهاند.
رئیس انجمن جهانی مسلمانان آمریکا (UMAA)، دکتر عظمت حسین، با اشاره به نگرانیهای فزاینده شیعیان جهان درباره وضعیت حرم مطهر حضرت زینب کبری(س) در سوریه، از آغاز یک ابتکار بینالمللی برای حفاظت از این مکان مقدس و تسهیل زیارت امن خبر داد.
دکتر عظمت حسین تأکید کرد که این نگرانیها در پی تحولات منطقهای و بازتاب گسترده آن در رسانهها شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه تیم رهبری UMAA طی ماههای اخیر رایزنیهایی با مقامات فعلی و پیشین وزارت خارجه آمریکا و همچنین مسئولان دولتی سوریه در دمشق داشته است، گفت: این گفتوگوها با هدف بررسی راههای تأمین امنیت حرم، زیارت امن و سفر مطمئن زائران انجام شده است.
دکتر حسین با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شیعیان غرب، افزود: این توانمندیها اکنون در مسیر حفاظت از حرم حضرت زینب(س) و نیز حمایت از جامعه بومی حرم شریف سیده زینب (س) که قرنها در جوار این حرم زندگی کردهاند، به کار گرفته شده است.
رئیس انجمن جهانی مسلمانان آمریکا همچنین از پیشرفت مثبت مذاکرات برای اعزام نخستین کاروان زائران در ماههای آینده خبر داد و تصریح کرد: یاد و میراث حضرت زینب(س) نیروی محرک این مأموریت است و ما از همه مؤمنان دعوت میکنیم با ایدهها و مشارکتهای خود در این مسیر همراه شوند.
