به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ«سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، از «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)، خواست در ارزیابیها و فعالیتهای این نهاد درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران، به اصول بیطرفی، عینیت و حرفهایگری پایبند بماند و از سیاسیکاری پرهیز کند.
به گزارش خبرگزاری «تاس»، لاوروف روز جمعه و پس از دیدار با همتای مصری خود در شهر «قاهره» (پایتخت مصر)، با اشاره به مواضع اخیر مدیرکل آژانس گفت: ما از آقای گروسی که خواستار ازسرگیری تماسها با تهران شده است، میخواهیم بهطور کامل به اصول حاکم بر دبیرخانه آژانس، از جمله بیطرفی، عینیت و حرفهایگری در ارزیابیها و عملکرد کلی این نهاد پایبند باشد.
وزیر خارجه روسیه در ادامه یادآور شد که تأسیسات هستهای ایران، که تحت نظارت مستقیم آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتهاند، هدف حملات نظامی قرار گرفتهاند؛ حملاتی که به گفته وی، نقض آشکار قواعد بینالمللی و تهدیدی جدی برای امنیت هستهای محسوب میشود.
لاوروف با اشاره به حملات تجاوزکارنه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات صلحآمیز هستهای ایران در ماه ژوئن، تصریح کرد که این تجاوزات از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران صورت گرفته است؛ تأسیساتی که تحت نظارت سازمان ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی فعالیت میکردند.
وی افزود: این اقدامات تجاوزکارانه تنها به زیرساختهای هستهای محدود نبوده و دانشمندان هستهای ایرانی نیز هدف قرار گرفتهاند؛ با این حال، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شخص مدیرکل آن، هیچگونه موضعگیری یا محکومیتی در قبال این حملات اتخاذ نکردهاند.
در همین راستا، رافائل گروسی طی هفتههای اخیر با انتقادات گستردهای روبهرو شده است؛ چرا که به گفته منتقدان، عملکرد و گزارشهای وی عملاً زمینهساز تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. این انتقادات بهویژه از آن جهت مطرح میشود که آژانس، برخلاف وظایف فنی خود، وارد فضای سیاسی شده است.
چند روز پیش از آغاز این حملات، آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارشی با انگیزههای سیاسی منتشر کرد و ایران را به «عدم پایبندی» متهم ساخت؛ گزارشی که بهدنبال آن، قطعنامهای ضدایرانی در نشست شورای حکام آژانس در شهر «وین» (پایتخت اتریش) به تصویب رسید. این قطعنامه با فشار سه کشور اروپایی موسوم به «تروئیکای اروپا» ارائه شد و زمینهساز تشدید تنشها و توجیه تجاوزات بعدی علیه ایران گردید.
مقامات روسیه تأکید دارند که تداوم این رویکرد سیاسی و جانبدارانه، اعتبار نهادهای بینالمللی را بهشدت زیر سؤال میبرد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از یک نهاد فنی و نظارتی، به ابزاری در خدمت سیاستهای تجاوزکارانه غرب و رژیم صهیونیستی تبدیل میکند.
...........
پایان پیام
نظر شما