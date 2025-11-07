گروسی: ایران همکاری خود را محدود کرده/ تصویب قانون داخلی، مانع تعامل کامل با آژانس شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه اعلام کرد که از زمان حملات ماه ژوئن به تأسیسات کلیدی غنیسازی ایران، روند نظارت و همکاری میان تهران و آژانس دچار اختلال شده و هنوز به وضعیت پیشین بازنگشته است.
وی افزود: ایران قانونی داخلی تصویب کرده که بر اساس آن، همکاری با آژانس باید محدود شود.
گروسی مدعی شد که برنامه هستهای ایران پس از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دیده، اما تهران همچنان بهاندازه کافی اورانیوم غنیشده و دانش فنی برای ساخت آنچه وی «سلاح هستهای در آینده نزدیک» خواند، در اختیار دارد.
وی اظهار داشت: ایران برای بازسازی زیرساختهای صنعتی و فناورانه خود به زمان نیاز دارد و کارشناسان تخمین میزنند این روند یک سال یا بیشتر طول بکشد.
تأکید بر دیپلماسی و رد سیاسی بودن گزارش آژانس
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را نشانهای از «چرخش چشمگیر از دیپلماسی به سوی استفاده از زور» دانست و خواستار بازگشت به گفتوگو شد. وی دیپلماسی را «تنها مسیر دستیابی به راهحلی پایدار» توصیف کرد.
گروسی همچنین ادعاها مبنی بر اینکه گزارش آژانس بهانهای برای حملات فراهم کرده را رد کرد و گفت: گزارش مذکور «حاوی هیچ اطلاعات جدیدی نبود» و «بیدلیل سیاسی شده است».
وی در بخش دیگری از سخنان خود، گزارشها درباره تأثیر هوش مصنوعی بر یافتههای آژانس را بیاساس دانست و تأکید کرد: نتیجهگیریهای آژانس توسط بازرسان انسانی انجام میشود، نه ماشینها.
گروسی افزود: هرچند آژانس از هوش مصنوعی برای پردازش برخی دادهها استفاده میکند، اما این فناوری در تصمیمگیری درباره میزان پایبندی کشورها به تعهدات هستهای نقشی ندارد.
