گروسی: توافق تازه با ایران، گامی مهم در مسیر درستی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در توییتی، ضمن تأیید گزارشهای منتشر شده درباره نهاییشدن شیوهنامه تعامل ایران و آژانس، آن را «گامی مهم در مسیر درست» توصیف کرد.
او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز در قاهره، با وزیر امور خارجه ایران در مورد روشهای عملی از سرگیری فعالیتهای بازرسی در ایران توافق کردیم. این گامی مهم در مسیر درست است.»
گروسی افزود: «از وزارت امور خارجه مصر، بدر عبدالعطی، به خاطر تعهد و تعاملش سپاسگزاریم.»
پیش از این «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به گفتوگوهای «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد: ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما