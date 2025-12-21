به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی جنجال گسترده ناشی از بیاحترامی علنی به پوشش صورت یک پزشک زن مسلمان در هند، گزارشها حاکی است که این پزشک پس از این حادثه، تاکنون در محل کار خود حاضر نشده و هیچگونه ارتباطی نیز با مقامات یا حتی اعضای خانوادهاش برقرار نشده است.
این ماجرا به ایالت «بیهار» (Bihar)، واقع در شرق هند، بازمیگردد؛ جایی که «نیتیش کومار» (Nitish Kumar)، وزیر ارشد این ایالت، در جریان مراسمی رسمی در شهر «پتنا» (Patna)، مرکز بیهار، نقاب یا روبند یک پزشک زن مسلمان را بهصورت علنی به تندی پایین کشید؛ اقدامی که بهسرعت در شبکههای اجتماعی منتشر و با موجی از انتقادها مواجه شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری «پیتیآی» (PTI)، «نصرت پروین» (Nusrat Parveen)، پزشک مسلمان حاضر در این مراسم، تا پایان روز شنبه در محل خدمت خود حاضر نشده است.
این مقام مسئول همچنین اعلام کرد که تاکنون هیچ تماسی با نصرت پروین یا اعضای خانوادهاش برقرار نشده و وضعیت وی نامشخص است. وی افزود که مهلت شروع به کار این پزشک تمدید شده، اما مشخص نیست که آیا او در روزهای آینده به محل خدمت بازخواهد گشت یا خیر.
این حادثه که در جریان مراسم توزیع احکام استخدامی پزشکان طب سنتی (آیوش) در دبیرخانه دولت ایالتی رخ داد، از سوی فعالان حقوق مسلمانان بهعنوان نمونهای آشکار از تحقیر، فشار روانی و نقض کرامت زنان مسلمان در هند توصیف شده است؛ روندی که در سالهای اخیر و همزمان با قدرتگیری جریانهای ملیگرای افراطی، شدت گرفته است.
