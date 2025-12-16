به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محبوبه مفتی، سروزیر پیشین جامو و کشمیر، به جمع منتقدان از رفتار زشت نیتش کومار پیوسته و خواستار استعفای سروزیر بیهار پس از انتشار ویدیویی جنجالی شده است.
ویدیویی که اخیرا در هند بازتاب زیادی داشته نشان میدهد نیتش کومار در جریان یک مراسم رسمی، هنگام اهدای حکم انتصاب، حجاب یک پزشک زن مسلمان را کنار میزند؛ اقدامی که واکنشهای گستردهای را در سطح ملی برانگیخته است.
مفتی با اشاره به آشنایی و احترام شخصی خود نسبت به نیتش کومار، این رفتار را «شوکآور» توصیف کرده و آن را نشانهای نگرانکننده از عادیسازی تحقیر علنی مسلمانان دانسته است.
او همچنین نسبت به واکنش اطرافیان سروزیر، که به گفته او این اتفاق را مانند یک نمایش تماشا میکردند، ابراز نگرانی کرده و این مسئله را بهمراتب نفرتبرانگیزتر از خود اقدام دانسته است.
در پی انتشار این ویدیو، موجی از خشم در شبکههای اجتماعی و محافل سیاسی هند به راه افتاده و احزاب عمده، از جمله کنگره، اقدام سروزیر بیهار را محکوم کردهاند.
درخواستها برای پاسخگویی و استعفای نیتش کومار در حالی افزایش یافته که این حادثه بار دیگر بحث درباره کرامت شخصی، آزادی مذهبی و رفتار مقامات عالیرتبه با زنان مسلمان را به صدر توجه عمومی بازگردانده است.
