به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد اقدامی که «نیتیش کومار» وزیر ارشد ایالت بیهار هند، انجام داده و طی آن حجاب یک زن مسلمان به نام «نصرت پروین» را برداشته است، تعرضی آشکار به کرامت، آزادی و هویت او به شمار می‌رود.

به گفته این نهاد حقوق بشری، رفتار این مقام ارشد دولتی هند ــ که در جریان یک مراسم رسمی رخ داده ــ پیام نادرستی را القا می‌کند مبنی بر اینکه چنین رفتاری قابل قبول است.

«آکار پاتل» رئیس هیئت‌مدیره عفو بین‌الملل، تأکید کرد این اقدام موجب نهادینه شدن ترس، عادی‌سازی تبعیض و تضعیف پایه‌های برابری و آزادی دین می‌شود.

او خواستار محکومیت قاطع این رفتار، پاسخ‌گویی فرد مسئول و اتخاذ اقدامات فوری برای تضمین این موضوع شد که هیچ زنی بار دیگر در معرض رفتاری تحقیرآمیز مشابه قرار نگیرد.

در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، وزیر ارشد ایالت بیهار دیده می‌شود که ابتدا به حجاب پروین اشاره می‌کند و سپس به‌طور ناگهانی آن را برمی‌دارد؛ در حالی که «مانگال پاندی» وزیر بهداشت و «دیپاک کومار» دبیر ارشد نخست‌وزیر در صحنه مشغول خندیدن هستند.

عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرد انتخاب پوشیدن یا نپوشیدن لباس دینی و نمادهای مذهبی و فرهنگی، حقی فردی است که در چارچوب آزادی بیان و آزادی دین یا عقیده قرار می‌گیرد و این حادثه نقضی جدی از تمامیت جسمی نصرت پروین محسوب می‌شود.

