به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه موج فزاینده اسلامهراسی در اروپا، مسجد «استکهلم» (Stockholm)، پایتخت کشور سوئد، هدف یک حمله نژادپرستانه و ضداسلامی قرار گرفت؛ حملهای که با هتک حرمت مستقیم به قرآن کریم، واکنش شدید جامعه مسلمانان این کشور را در پی داشته است.
بر اساس اعلام مسئولان مسجد استکهلم، یک نسخه از قرآن کریم که شش گلوله به آن شلیک شده بود، روز یکشنبه در محل مسجد کشف شد. این نسخه از قرآن با زنجیر به نردههای راهپله منتهی به مسجد بسته شده و همراه آن، یادداشتی حاوی پیامهای توهینآمیز به زبانهای عربی و سوئدی قرار داشت. همچنین در این پیام آمده بود: «ممنون از بازدید، اما وقت رفتن به خانهتان است.»
«محمود الحَلفی» (Mahmud al-Halefi)، رئیس مسجد استکهلم، در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی، با محکومکردن شدید این اقدام، آن را مصداق آشکار نفرتپراکنی نژادپرستانه و اسلامستیزانه دانست. وی تأکید کرد که پیام همراه قرآن، بهروشنی مسلمانان را هدف قرار داده و نشاندهنده افزایش روزافزون حملات اسلامهراسانه در سوئد است.
الحلفی با اشاره به آغاز تحقیقات پلیس سوئد درباره این حادثه، هشدار داد که چنین اقدامات موهنی بخشی از یک روند نگرانکننده و سازمانیافته علیه مسلمانان است. وی از مقامات این کشور خواست با برخوردی قاطع با جرایم ناشی از نفرت، امنیت اماکن مذهبی و کرامت پیروان ادیان، بهویژه مسلمانان، را تضمین کنند.
