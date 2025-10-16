دستگاه قضایی سوئد مظنون به قتل سلوان مومیکا را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراجع قضایی سوئد امروز (پنج‌شنبه) دستور بازداشت یک جوان سوری را صادر کردند که مظنون به قتل سلوان مومیکا مسیحی عراقی است؛ فردی که در سال ۲۰۲۳ میلادی با سوزاندن مکرر نسخه‌هایی از قرآن کریم، موجی از خشم را در جهان اسلام برانگیخت.

مقامات امنیتی سوئد همچنان در جست‌وجوی این مظنون هستند.

مومیکا روز ۲۹ ژانویه گذشته در آپارتمانی در جنوب استکهلم با شلیک گلوله به قتل رسید. به گزارش تلویزیون سوئد و به نقل از منابع پلیس، وی در خانه‌ای در شهر سودرتالیا، در ۳۵ کیلومتری جنوب استکهلم هدف گلوله قرار گرفت. طبق گزارش رسانه‌های سوئدی، این پناهجوی عراقی در زمان وقوع حادثه در حال پخش زنده در TikTok بود.

«راسموس اومان» دادستان سوئدی در بیانیه‌ای گفت: ما تصویر روشنی از آنچه رخ داده داریم. پس از تحقیقات فنی گسترده و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، درخواست بازداشت فردی را صادر کردیم که مظنون به ارتکاب این جنایت است. در حال حاضر، محل اختفای این مظنون مشخص نیست.

طبق اسناد دادگاه سودرتالیا در نزدیکی استکهلم، مظنون ۲۴ ساله و دارای تابعیت سوری است.

چند ساعت پس از وقوع این جنایت، پلیس پنج نفر را بازداشت کرد اما آن‌ها دو روز بعد آزاد شدند و در ماه مارس نیز نامشان به‌طور کامل از پرونده کنار گذاشته شد.

قتل مومیکا ساعاتی پیش از آن رخ داد که دادگاهی در استکهلم قرار بود حکم وی و شریکش سلوان نجم را صادر کند. دادگاه پس از تعویق به دلیل قتل، در نهایت سلوان نجم ۵۰ ساله، دیگر عراقی مقیم سوئد را به اتهام تحریک به نفرت محکوم کرد. او این حکم را مورد تجدیدنظر قرار داده است.

اقدامات مومیکا در سال ۲۰۲۳ موجب خشم گسترده در جهان اسلام شد. در بغداد، معترضان خشمگین در ماه ژوئیه دو بار به ساختمان سفارت سوئد حمله کردند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸