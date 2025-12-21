به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «مهدی پارسا» امروز یکشنبه، 30 آذر 1404 در گفت‌وگویی با اشاره به نقش رسانه در مقابله با توطئه‌های دشمن اظهار کرد: رسانه امروز سلاحی است که پیش از هر جنگ نظامی می‌تواند سرنوشت کشورها را تغییر دهد و خبرنگاران انقلابی باید با تولید آثار متعهد در برابر هجمه رسانه‌ای دشمن ایستادگی کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه قدس گیلان افزود: امروز یکی از اهداف دشمن ناامید کردن ملت ایران است و تمام تلاش آنان فاصله انداختن بین مردم و حاکمیت است.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ شبکه فارسی‌زبان و کانال‌های ضدانقلاب راه‌اندازی شده‌اند تا با ابزارهای رسانه‌ای و فضای گسست اطلاعاتی، مردم را از انقلاب جدا کنند

سرهنگ پارسا با بیان اینکه خبرنگاران ایرانی باید در قامت مدافعان رسانه ظاهر شوند، گفت: خبرنگاران انقلابی با تولید هر فرآورده رسانه‌ای می‌توانند امید را در جامعه تقویت کنند و دشمن را با شکست مواجه سازند؛ این توان در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

وی با اشاره به ابتکار سازمان بسیج رسانه در برگزاری جشنواره حریم رسالت و در کنار آن رویداد رسانه‌ای «طنین» اظهار کرد: از سال گذشته بنای برگزاری رویداد رسانه‌ای طنین را پایه‌گذاری کردیم تا همه استان‌های کشور در راستای حریم رسالت این رویداد را برگزار کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه قدس گیلان افزود: این رویداد با هدف نشان دادن چهره زن در تراز انقلاب و زنی با هویت بومی، اسلامی و ایرانی با حضور بانوان خبرنگار سراسر کشور آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بخش قابل توجهی از استان‌های کشور رویداد طنین را برگزار کردند، گفت: همه تولیدات رسانه‌ای که توسط خبرنگاران محتوا سازی شد به جشنواره حریم رسالت ارسال خواهد شد.

سرهنگ پارسا با بیان اینکه امسال همه استان‌های کشور ملزم شدند رویداد رسانه‌ای طنین را برگزار کنند، افزود: محورهای این رویداد شامل روایت زندگی بانوان موفق ایرانی، واقعیت زندگی زن در کشورهای غربی، روایت پیشرفت زنان در انقلاب اسلامی، نقش زن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، نقش زن در تحکیم بنیان خانواده، چالش جمعیت و سبک زندگی ایرانی است.

وی با اشاره به قالب‌های رویداد طنین گفت: این رویداد در قالب‌های کلیپ و گزارش ویدئویی، موشن گرافی، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، مصاحبه و تیتر در گیلان برگزار خواهد شد و تمام تولیدات رسانه‌ای آن به سایت جشنواره حریم رسالت ارسال می‌شود.

سرهنگ پارسا با بیان اینکه جشنواره حریم رسالت سال گذشته با استقبال گسترده مواجه شد، گفت: سال گذشته بیش از هفت هزار اثر از ایران و خارج ارسال شد و امسال نیز حتی از کشور فلسطین و غزه نیز آثار به جشنواره رسید.

وی افزود: در بخش ویژه جشنواره، با توجه به تجاوز رژیم صهیونیستی و شهادت زوج اندیشمند ایرانی و لبنانی، شهید اباذری و شهیده معصومه کرباسی، جایزه‌ای ویژه با محوریت شهیده کرباسی و جبهه مقاومت طراحی شد که بانوان خبرنگار سراسر کشور می‌توانند آثار خود را در این محور ارسال کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه ابوذر بزرگترین رویداد رسانه‌ای گیلان است، اظهار کرد: این جشنواره در هر استان جای خود را باز کرده و آثار هم به لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته است.

وی گفت: یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر به میزبانی لاهیجان در ۲۱ دی، همزمان با سالروز شهادت شهید غلامرضا رهبر، شهید شاخص بسیج رسانه استان گیلان برگزار خواهد شد.

سرهنگ پارسا جشنواره ابوذر را بستری مناسب برای تولید محتوای جریان انقلاب دانست و گفت: یکی از اهداف سازمان بسیج رسانه تربیت کادر در تراز انقلاب اسلامی است که در طی ده سال گذشته بیش از ۱۲ هزار محتوا تولید شده و امسال نیز انتظار داریم آثار بیشتری ارسال شود.

وی با اشاره به محورهای جشنواره ابوذر تصریح کرد: شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه، صنعت و تولید، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه اقدام، امید و نشاط‌آفرینی، خانواده، جامعه، فرزند آوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی و بخش ویژه روایت پیشرفت از اهم محورهای جشنواره است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان از محورهای بومی جشنواره ابوذر گفت و افزود: جایگاه گیلان در بازارهای جهانی، صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مسجد محوری و ظرفیت‌های دینی مساجد، اقتصاد دریا محور، ظرفیت‌های توسعه شهری و گردشگری لاهیجان و روایت دفاع مقدس ایران قوی در مقابل رژیم صهیونیستی از محورهای بومی جشنواره رسانه‌ای ابوذر است.

وی با اشاره به قالب‌های آثار جشنواره ابوذر گفت: گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی، پادکست و مستند از قالب‌های آثار یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در گیلان است و خبرنگاران می‌توانند پنج اثر خود را که در بازه زمانی اول دی‌ماه سال گذشته تا ۳۰ آذر امسال در یکی از رسانه‌های مکتوب و مجازی منتشر شده، تا تاریخ ۳۰ آذرماه به سایت جشنوارهwww.AbozarGilan.ir ارسال کنند.

