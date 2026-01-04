به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از بامداد امروز رسانههای ضد انقلاب و برخی افراد در فضای مجازی مدعی شدهاند، فردی به نام «ساغر اعتمادی» در جریان اغتشاشات در استان چهارمحال و بختیاری کشته شده که بررسیها نشان میدهد این موضوع صحت ندارد.
در روزهای اخیر و در پی برگزاری تجمعها و اغتشاشات در برخی از مناطق کشور، رسانههای معاند و ضد انقلاب مجدد دست به کار شدند و پروژه کشته سازی را آغاز کردند.
در این راستا در ساعات اخیر ادعا شده فردی به نام ساغر اعتمادی در جریان اغتشاشات در استان چهارمحال و بختیاری فوت کرده است.
خانم ساغر اعتمادی در جریان یکی از این اغتشاشات مقابل فرمانداری شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شده است. نامبرده وضعیت عمومی پایداری دارد و مشکل حادی ندارد.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما