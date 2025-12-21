به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز یکشنبه ۳۰ آذرماه مجتمع علمی فرهنگی امام حسین(ع)، واقع در منطقه افشار دارالامان کابل پایتخت افغانستان، به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری طالبان، مسدود شده است.
به گفته این منابع محلی، این مرکز که زیر نظر حجتالاسلام والمسلمین مبشر فعالیت میکرد، دارای مجوز قانونی و مجوزهای شرعی لازم بوده و پیش از این بهگونه رسمی به فعالیتهای علمی، فرهنگی و آموزشی خود ادامه میداد.
منابع افزودند که با وجود قانونی بودن فعالیت این مجتمع، روند کاری آن متوقف شده و تاکنون توضیح رسمی در مورد دلایل این اقدام ارائه نشده است.
این مجتمع از مراکز فعال فرهنگی شیعیان در غرب کابل پایتخت افغانستان به شمار میرفت و مسدود شدن آن با واکنشهایی در میان شهروندان محل و فعالان فرهنگی همراه شده است.
