طالبان ۳۸ شهروند شیعه کابل را به خاطر دفن یک نفر در قبرستان منطقه دارالامان بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای وزارت عدلیه طالبان ۳۸ نفر از ساکنان شیعه منطقه دارالامان کابل را به خاطر دفن جسد یکی از اهالی شیعه این محل در قبرستانی نزدیک این وزارت بازداشت کردند.
بر اساس گزارش منابع محلی، طالبان بلافاصله دستور نبش قبر و انتقال جسد به مکان دیگری را صادر کردند و مدعی شدند که این قبرستان بخشی از «ساحه سبز» یا زمین دولتی است و ممنوعیت دفن اجساد در این منطقه قبلا اطلاعرسانی شده است.
برخی از منابع محلی تأکید دارند که طالبان این قبرستان را «عمدتاً اهل سنت» عنوان کرده و دفن میت شیعه را ممنوع اعلام کرده است.
ساکنان این منطقه، که عمدتاً شیعهمذهب هستند، میگویند این قبرستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت، به طور مشترک توسط شیعه و سنی استفاده میشد و هیچ تفکیک مذهبی وجود نداشت؛ آنها این اقدام را بخشی از فشار برای کوچ اجباری و تصاحب زمینهای محلی توصیف میکنند.
در پی اعتراض ساکنان به این اقدام طالبان، که با راهپیمایی در جاده دارالامان همراه بود، نیروهای طالبان دست به بازداشت برخی افراد، از جمله امام جماعت مسجد محل، وکیل گذر (نماینده محل) و شماری از معترضان زدند.
این اتفاق که در روز چهارشنبه (۱۹ آذر) رخ داده است، با گذشت ۵ روز از بازداشتها، خانوادهها هنوز از محل نگهداری و وضعیت بازداشتشدگان اطلاعی ندارند.
برخی از معترضان این اقدامات را به دستور مستقیم وزیر عدلیه طالبان دانسته و معتقدند هدف از آن اعمال فشار بر جامعه شیعه این محل و کوچ آنان است.
این رویداد در حالی رخ میدهد که منطقه دارالامان، شامل کاخ تاریخی دارالامان، بارها شاهد اختلافات بر سر زمین بوده است؛ اما ناظران این حادثه را نمونهای از تنشهای مذهبی و کنترل زمین به دست طالبان در پایتخت میدانند.
.............
پایان پیام/
نظر شما