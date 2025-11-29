افزایش فشار طالبان بر مدارس دینی شیعیان در استان دایکندی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روزنامه‌ی اطلاعات روز یکی از استادان مدارس دینی اهل تشیع در استان دایکندی افغانستان از «افزایش فشار و آزارواذیت مأموران امر به معروف طالبان» ابراز نگرانی کرده است.

او می‌گوید این مأموران هر هفته بدون اجازه وارد اتاق‌های شاگردان شده و به‌دلیل نداشتن ریش یا کوتاه بودن آن، آنان را مورد خشونت لفظی و فیزیکی قرار می‌دهند.

این منبع گفته است که مأموران طالبان تصاویر مراجع تقلید و علمای شیعه را پاره کرده و نصب آن‌ها را «حرام» می‌خوانند، در حالی‌که به‌گفته‌ٔ او این ادعا از نظر علمای شیعه هیچ مبنایی ندارد.

او می‌افزاید طالبان ریش بلند را واجب دانسته و معیارهای خود را بر شاگردان شیعه تحمیل می‌کنند.

این استاد همچنین اعلام کرده است که طالبان کتاب‌های مدارس دینی شیعه را بررسی و برخی آثار را جمع‌آوری کرده‌اند.

به‌دلیل چنین فشارهایی، آن‌ها مدارس شیعه را مجبور به ثبت رسمی تحت چارچوب حکومت طالبان می‌کنند؛ اقدامی که به باور استادان، بر استقلال دینی و مذهبی این مراکز تأثیر مستقیم می‌گذارد.

طالبان که عمدتاً سنی‌مذهب هستند، طی چهار سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی مذهبی دیگر گروه‌ها وضع کرده‌اند.

در حالی‌که مدارس و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بسته‌اند، وزارت آموزش و پرورش طالبان سال گذشته شمار مدارس دینی در کشور را بیش از ۲۱ هزار باب اعلام کرده بود؛ روندی که به باور کارشناسان با افزایش فشار بر مدارس شیعه همراه شده است.

......................

پایان پیام/