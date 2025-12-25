برخلاف ادعای طالبان؛ سازمان ملل از افزایش فعالیت داعش در افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش سازمان ملل که روز گذشته، ۳ دی ماه، منتشر شد، گروه داعش خراسان پس از ناکامی در تصرف مناطق شرقی کشور افغانستان در سال‌های گذشته، راهبرد خود را از جنگ‌های میدانی به عملیات شهری تغییر داده است.

در این گزارش آمده است که داعش طی ماه‌های اخیر در شهرهایی مانند کابل و مزار شریف افغانستان خانه‌های تیمی مخفی ایجاد کرده و دامنه فعالیت خود را به مراکز شهری کشانده است.

سازمان ملل می‌گوید این گروه در سه سال گذشته حدود ۳۰۰ حمله در کشور افغانستان انجام داده که دست‌کم ۸۰۰ کشته برجا گذاشته است. شمار نیروهای داعش خراسان نیز حدود دو هزار نفر برآورد شده و به گفته این نهاد، این گروه به‌ویژه در مناطق شرقی و شمالی کشور افغانستان به‌صورت سریع و گسترده در حال رشد است.

در همین حال، کشور پاکستان از بازداشت سلطان عزیز عزام، سخنگوی داعش خراسان، خبر داده است. با این حال، برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای منطقه‌ای تحرکات داعش و نقش بازیگران منطقه‌ای هشدار داده‌اند.

