به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای ستاد برگزاری و هیئت علمی اعتکاف با آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه، دیدار کردند.

آیت الله نوری همدانی در این دیدار، با اظهار خشنودی از گسترش این امر مبارک گفتند: اعتکاف موجب تقویت روحیه معنوی در خود شخص و اجتماع خواهد شد و فرصت بسیار ارزنده‌ای است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد.

معظم‌له یکی از ثمرات این نظام اسلامی را ترویج مسائل معنوی دانسته و با اشاره به این نکته که اعتکاف در مباحث فقهی ما وجود داشته، اما در جامعه چندان مطرح نبود مگر نزد برخی خواص، افزودند: به برکت انقلاب اسلامی، مردم به‌ویژه جوانان با این سنت معنوی آشنا شدند و امروز از این فرصت بهره‌مند می‌گردند.

این مرجع تقلید در پایان از تلاش‌های ارزنده اعضای ستاد اعتکاف خصوصاً حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای تشکر کرده و از حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده نیز به جهت چاپ کتاب‌های مربوط به مسائل فقهی اعتکاف تقدیر نمودند.

