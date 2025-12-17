به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای ستاد مرکزی اعتکاف کشور با حضور در دفتر جامعه مدرسین با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار و گفت و گو کردند.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه اعتکاف در میان ادیان الهی پیشینه‌ای طولانی دارد ابراز کرد: در حالات حضرت سلیمان -علی نبینا و آله و علیه السلام- آمده است که ایشان از یک ماه تا ۲ سال بسته به شرایط، در بیت المقدس معتکف می‌شدند.

وی فلسفه اعتکاف را کمال انسان دانست و تصریح کرد: سنت حسنه اعتکاف در تک تک ادیان الهی وجود داشته است.

امام جمعه قم جهاد نظامی و جهاد فرهنگی را سبب کمال انسان عنوان کرد و افزود: در این میان جهاد اکبر، جهاد و مبارزه با نفس است «أعدی عَدوِّکَ نَفسُکَ الَّتی بَینَ جَنبَیکَ». بزرگان می‎گویند که موفقیت در جهاد اکبر سبب موفقیت در سایر اقسام جهاد نیز می‌شود و گرنه ممکن است شخصی در رکاب معصوم در جهاد نظامی شرکت کند، اما گمراه شود.

وی ادامه داد: مبارزه با نفس منحصر در اعتقادات ما نیست و به عنوان مثال، مرتاضین هم، اگرچه از طریق باطل، اما مبارزه با نفس انجام می‌دهند و به نتایجی نیز می‌رسند؛ البته چنین مبارزه‌ای در شرع جایگاهی ندارد، زیرا ریاضت باید در جهت رضایت ذات باری‌تعالی باشد.

اعتکاف؛ چکیده عبادات

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه اعتکاف چکیده‌ای از مجموع عبادات است، گفت: در اعتکاف، مسجد، روزه، نماز، قرآن و ترک برخی از محرمات حج وجود دارد.

وی تأکید کرد: اعتکاف باید به گونه‌ای برگزار شود که کمال انسانی از طریق آن حاصل شود. نباید اعتکاف را با دیگر مراسمات اشتباه بگیریم. اگر اعتکاف حاوی مسائل جنجالی بیرون باشد، به معنای آن است که سیرت و حقیقت اعتکاف محقق نشده است.

آیت الله حسینی بوشهری هدف اعتکاف را تعالی روح عنوان کرد و خطاب به مسئولین برگزاری اعتکاف اظهار داشت: پس از برگزاری مراسم اعتکاف باید تحولاتی که در زندگی افراد ایجاد شده است را رصد کنید و ببینید که قرآن، روزه و مناجات تا چه اندازه در روح افراد نشسته است.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری مراسم اعتکاف، اضافه کرد: نباید رابطه شما با معتکفین در طول سال قطع شود، بلکه از طریق محتواهای علمی و معنوی آنان را حفظ کنید.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: کسانی که دست اندرکار اعتکاف هستند باید توجه داشته باشند که رویش‌های اعتکاف علاوه بر رشد کمی باید رشد کیفی هم داشته باشد.

اعتکاف باید مردمی اداره شود

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در پایان با بیان اینکه مردمی بودن اعتکاف برکات فراوانی دارد، اظهار داشت: سعی کنید مدیریت اعتکاف جنبه مردمی داشته باشد؛ البته گاهی ممکن است دولت‌ها کمک‌هایی انجام دهند، اما وجه غالب اعتکاف باید از طریق مردم و قشر متدین و خیّر اداره شود.

شایان ذکر است در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلیرضا تکیه‌ای مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور، ضمن ارائه آماری از وضعیت برگزاری اعتکاف در سال گذشته، گزارشی از برنامه‌ها، آسیب‌ها و اقدامات انجام شده برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اعتکاف امسال ارائه کرد.

در این جلسه همچنین تعدادی از اعضای حاضر نسبت به برخی از مسائل و چالش‌های مرتبط با اعتکاف، نقطه نظرات خود را بیان کردند.

