به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین سید علیرضا تکیه‌ای، رئیس ستاد مرکزی اعتکاف استان قم، در نشست خبری که در دفتر ستاد مرکزی اعتکاف برگزار شد، اعتکاف را فرصتی برای روایت پیشرفت فرهنگی و معنوی کشور دانست.

وی گسترش چشمگیر اخلاق و معنویت در فضای عمومی جامعه را از برکات انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت که رهبر معظم انقلاب اسلامی، صفوف طولانی مشتاقان برای اعتکاف را به عنوان سند این گسترش معرفی کرده‌اند و افزود که این ظرفیت معنوی، به‌ویژه برای جوانان و نوجوانان، سال به سال در حال گسترش است.

به گزارش خبرنگار ابنا، رئیس ستاد مرکزی اعتکاف قم در تشریح آمارهای سال جاری اعلام کرد که تعداد مساجد میزبان اعتکاف در شهرستان قم به ۱۴۰ مسجد افزایش یافته که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است. ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای پذیرش معتکفین در قم بالغ بر ۴۰ هزار نفر است که این رقم بیانگر ۳۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته است.

وی در ادامه به اهمیت برنامه‌ریزی تربیتی در اعتکاف اشاره کرد و گفت: اعتکاف مادر و دختری با پشتوانه فرهنگ‌سازی برای موضوع فرزندآوری و تربیت اسلامی، به عنوان یک ظرفیت ویژه دنبال می‌شود. این اقدام در راستای مسئولیت همگانی برای رفع دغدغه جمعیت است.

تثبیت و امتداد حالات معنوی؛ انتظار رهبر انقلاب

حجت‌الاسلام تکیه‌ای با اشاره به دیداری که پس از اعتکاف رجبیه سال گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت، اظهار داشت: معظم‌له ضمن تشویق، بر لزوم برنامه‌ریزی برای «تثبیت و ثبات» حالت توسل، تضرع و تغییری که در معتکف، به‌ویژه جوان و نوجوان، به دست می‌آید، تأکید کردند.

وی تصریح کرد: اعتکاف در حقیقت تمرین «زندگی با خدا یا به سبک خدا» است؛ زیرا معتکف حداقل سه روز هم‌خانۀ خداوند می‌شود. اگر بتوان این الهام را گرفت که فرد در خانۀ خود نیز می‌تواند زندگی به سبک بندگی داشته باشد، هدف فوق‌العاده اعتکاف محقق شده است.

در همین راستا، نظریه‌ای تحت عنوان «تثبیت و امتداد اعتکاف» تدوین شده و در حال عملیاتی‌سازی در مساجد است. این ستاد با رویکرد گفتمانی شعار سال اعتکاف، یعنی «معنویت، اتحاد و استقامت»، تمرکز ویژه‌ای بر توانمندسازی، آموزش و پشتیبانی محتوایی از خادمان اعتکاف در سال ۱۴۰۴ قرار داده است.

ویژه‌برنامه‌های مکتب حاج قاسم سلیمانی و میلاد امیرالمؤمنین(ع)

رئیس ستاد اعتکاف قم به تقارن خاص امسال اشاره و اعلام کرد که روز سیزدهم ماه رجب (میلاد امیرالمومنین علیه‌السلام) مصادف با سیزدهم دی‌ماه، سالروز شهادت سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی و آغاز هفته مقاومت است و تأکید کرد که امسال در تمامی مساجد قم و با محوریت مسجد امام حسن عسکری(ع)، یادواره و نکوداشت سردار شهید سلیمانی و شهدای اقتدار برگزار می‌شود.

وی افزود که این مراسم همراه با تبیین سیره و مکتب حاج قاسم سلیمانی، و تجلیل از پدران شهدای اقتدار خواهد بود. از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده می‌توان به برگزاری مراسم شب وفات حضرت زینب (سلام‌الله علیها)، مراسم معنوی اُمّ داوود و درس اخلاق دائمی در مساجد محل برگزاری اعتکاف اشاره کرد.

ثبت‌نام متقاضیان اعتکاف در قم از ۲۵ آذرماه تا ۲۸ آذرماه از طریق سامانه الکترونیکی ستاد اعتکاف به نشانی www.itikaf.ir انجام خواهد پذیرفت. پذیرش در مساجد بر اساس اولویت ظرفیت و ثبت‌نام است و تنها در مسجد مقدس جمکران به دلیل فراوانی تقاضا، قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

وی همچنین خبر داد که برای تقویت بنیه تربیتی، تعداد بیشتری از مبلغین و مربیان به صورت دائمی، در طول سه روز، با معتکفین در مساجد همراه خواهند بود.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف قم، اعتکاف را «اعلام برائت از مبانی تمدن غرب» نامید و گفت: پدیدۀ اعتکاف یک کنش معکوس است که نظریه نسل "زد" (غرب‌زده) را زیر سؤال برده و نشان می‌دهد که اکثریت جوانان و نوجوانان امروز ایران اسلامی، با وجود تمایل جوانان در غرب به دنیای فردی و دیجیتال، گرایش به مسجد و معنویت دارند.

........

پایان پیام/