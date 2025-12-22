به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه، امروز دوشنبه، از انتقال پیکر ۱۲ شهید فلسطینی به بیمارستان‌های این باریکه در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

بر اساس این گزارش، ۸ تن از این شهدا از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند و هم‌زمان ۷ زخمی نیز برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

آمار کشته‌شدگان و مجروحان از ابتدای ۷ اکتبر تا کنون

این وزارتخانه اعلام کرد از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار کل شهدا به ۷۰ هزار و ۹۳۷ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۱ هزار و ۱۹۲ نفر رسیده است؛ آماری که همچنان با افزایش تلفات، به‌ویژه در میان زنان و کودکان، رو به رشد است.

وزارت بهداشت غزه تأکید کرد که هنوز شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده و در مسیرهای عمومی باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی و دفاع مدنی به دلیل شرایط میدانی و کمبود امکانات، تاکنون نتوانسته‌اند به آنان دسترسی پیدا کنند.

تلفات پس از اجرای آتش‌بس

بر اساس اعلام این وزارتخانه، از زمان اجرایی شدن تصمیم آتش‌بس در ۱۱ اکتبر جاری، شمار شهدای ناشی از نقض‌های اسرائیل به ۴۰۵ نفر و تعداد مجروحان به یک‌هزار و ۱۱۵ نفر رسیده است. همچنین در این مدت، پیکر ۶۴۹ نفر از مفقودان از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که بر اثر فرو ریختن یک ساختمان مسکونی، ۴ شهروند دیگر جان خود را از دست داده‌اند. با احتساب این موارد، شمار قربانیان ناشی از فرو ریختن ساختمان‌ها در پی سامانه کم‌فشار جوی به ۱۵ نفر افزایش یافته است.

ابعاد گسترده فاجعه انسانی در غزه

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل با حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، جنگی فراگیر علیه نوار غزه به راه انداخته که شامل کشتار، گرسنه‌سازی، ویرانی، آوارگی و بازداشت شهروندان فلسطینی بوده است؛ اقدامی که با بی‌اعتنایی به درخواست‌های بین‌المللی و احکام صادرشده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف آن همراه بوده است.

بر پایه آمارها، این جنگ تاکنون بیش از ۲۴۲ هزار فلسطینی را شهید یا مجروح کرده که بخش عمده آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. افزون بر این، بیش از ۱۱ هزار نفر همچنان مفقود هستند، صدها هزار نفر آواره شده‌اند و قحطی گسترده جان بسیاری، به‌ویژه کودکان، را گرفته است. هم‌زمان، ویرانی‌های گسترده، بخش اعظم شهرها و مناطق نوار غزه را از نقشه جغرافیایی عملاً محو کرده است.

