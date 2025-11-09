افزایش شمار شهدای غزه به ۶۹ هزار و ۱۷۶ نفر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۷ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی شهید و ۵ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

به گزارش معا، از این تعداد، یک شهید جدید و ۶ شهید دیگر از زیر آوار و در معابر خارج شده‌اند.

این وزارتخانه افزود که همچنان تعدادی از شهدا و مجروحان زیر آوار و در جاده‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی و دفاع مدنی تاکنون موفق به دسترسی به آن‌ها نشده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ ، ۲۴۱ نفر شهید، ۶۱۹ نفر مجروح و ۵۲۸ جسد از زیر آوار خارج شده‌اند.

شمار کلی شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۹ هزار و ۱۷۶ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۶۹۰ نفر افزایش یافته است.



