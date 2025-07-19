شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۵۸ هزار ۷۶۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در تازهترین گزارش خود اعلام کرد، طی ۴۸ ساعت گذشته، ۹۸ شهید فلسطینی از جمله ۳ نفر که پیکرشان از زیر آوار بیرون کشیده شده و ۵۱۱ نفر مجروح به بیمارستانها منتقل شدند.
بر اساس گزارش العربی الجدید، این وزارتخانه افزود، با احتساب این آمار، تعداد شهدای جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۵۸ هزار و ۷۶۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۴۰ هزار و ۴۸۵ نفر رسید.
وزارت بهداشت غزه همچنین تاکید کرد که همچنان تعدادی از اجساد زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و تیمهای امدادی به دلیل شدت حملات قادر به رسیدگی نیستند.
طبق گزارش این وزارتخانه، همچنین در ۲ روز گذشته، ۱۴ فلسطینی هنگام تلاش برای دریافت کمک غذایی جان باختند و ۹۴ نفر دیگر مجروح شدند. بدین ترتیب شمار شهدای «لقمه نان» به ۸۹۱ نفر و شمار مجروحان به ۵۷۵۴ نفر افزایش یافته است.
هنوز نزدیک به ۱۴ هزار فلسطینی در نوار غزه نیز مفقود و زیر آوار هستند.
از سوی دیگر، یک منبع پزشکی در بیمارستان شفا در غزه اعلام کرد امروز شنبه «جواد الأنقر» کودک فلسطینی به دلیل سوءتغذیه به شهادت رسیده است.
دفتر رسانهای دولتی فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار کودکان فوتشده بر اثر سوءتغذیه به ۷۰ نفر رسیده و از آغاز جنگ تاکنون، ۶۲۰ بیمار به دلیل کمبود غذا و دارو جان خود را از دست دادهاند.
دفتر رسانهای دولتی فلسطین در غزه در بیانیهای فوری از جامعه جهانی، تمامی کشورهای جهان، سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری و نهادهای سیاسی خواست تا با نظارت مستقیم و واقعی، مسیرهای امن و دائمی برای انتقال غذا و دارو به نوار غزه باز کنند و مانع هرگونه کارشکنی رژیم اشغالگر شوند.
وزارت بهداشت غزه نیز هشدار داد بخشهای اورژانس با موج کمسابقه بیماران از همه گروههای سنی مواجه هستند که به دلیل گرسنگی دچار ضعف شدید شدهاند و صدها نفر از آنها به مرحلهای رسیدهاند که بدنشان دیگر توان مقاومت ندارد و در آستانه مرگ حتمی هستند.
پیش از این نیز آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) هشدار داده بود که میزان سوءتغذیه در کودکان زیر ۵ سال در بازه زمانی میان ماه مارس تا ماه ژوئن در نتیجه محاصره مداوم رژیم اشغالگر علیه غزه ۲ برابر شده است.
رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود علیه مردم بیدفاع غزه ادامه میدهد.
رژیم یاغی از زمان فروپاشی آتشبس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیروهای ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب، پیشروی کردهاند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شدهاند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه میماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصرهای خفقانآور بر کمکهای غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقبنشینی نمیکند.
