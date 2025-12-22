به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره مهاجرت کلمبیا با وخامت اوضاع اقتصادی ونزوئلا و افزایش جریان مهاجران، نسبت به موج فزاینده کلاهبرداریهایی هشدار داده است که مهاجران ونزوئلایی را هدف قرار میدهد. در این شیوههای متقلبانه که اغلب در رسانههای اجتماعی صورت میگیرد، کلاهبرداران خود را به عنوان کارمندان رسمی معرفی کرده و در ازای صدور مدارک قانونی مانند کارتهای شناسایی و مجوزهای اقامت موقت، مبالغی را دریافت میکنند.
گلوریا آریرو، مدیر آژانس مهاجرت کلمبیا، با تأیید افزایش شدید حسابهای جعلی و سوءاستفاده از نیاز مهاجران برای قانونی کردن وضعیت خود، تأکید کرد که هرگونه تلاش برای دریافت هزینه برای پروسههای مهاجرت کلاهبرداری است و هیچ مبنای قانونی ندارد. مقامات مهاجرتی متذکر شدند که این فعالیتها نه تنها به قربانیان ضرر مالی میرساند، بلکه اطلاعات شخصی و حساس آنها را نیز در معرض خطر سرقت هویت، باجگیری و سایر جرائم سازمانیافته قرار میدهد. آریرو بهطور شفاف توضیح داد که اداره مهاجرت کلمبیا هرگز از طریق پیامهای خصوصی با کاربران تماس نمیگیرد و هیچ درخواستی برای پرداخت وجه به ازای انجام مراحل رسمی مطرح نمیکند.
اداره مهاجرت کلمبیا در بیانیهای رسمی تصریح کرد که تمامی مراحل اداری مهاجرت کاملاً رایگان است و باید منحصراً از طریق وبسایت رسمی و کانالهای نهادی این آژانس پیگیری شوند. هیچ واسطه، نماینده یا مقام مجاز دیگری حق دریافت هیچگونه هزینهای برای خدمات مربوط به تنظیم مقررات اقامتی ندارد. این آژانس با هدف محافظت از جامعه مهاجران، به ویژه ونزوئلاییهای ساکن این کشور، خواستار هوشیاری حداکثری آنها در برابر پیشنهادات در رسانههای اجتماعی شد و از آنها خواست تا هرگونه تلاش برای کلاهبرداری را فورا به مقامات مربوطه گزارش دهند.
در کنار این هشدارها، اداره مهاجرت کلمبیا بر اجرای برنامههای حمایتی خود تأکید کرد. از جمله این موارد، طرح درخواست مجوز اقامت ویژه برای سرپرستان (PEP Tutor) است که تا تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ اعلام شده است. هدف از این برنامه، تضمین حمایت قانونی و پوشش حمایتی برای نمایندگان یا سرپرستان بیش از ۲۷۰ هزار کودک و نوجوان ونزوئلایی است که در حال حاضر در کلمبیا اقامت دارند.
...............
پایان پیام
نظر شما