به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه دشمن، گیدعون سعار، دیروز از یهودیان کشورهای غربی خواست تا به سرزمینهای اشغالی فلسطین مهاجرت کنند، زیرا افزایش آنچه او «یهودستیزی» توصیف کرد، پس از حمله بوندی که منجر به کشته شدن ۱۵ نفر شد، «بازگشت به سرزمین اسرائیل» را ضروری میداند.
در جریان یک مراسم عمومی به مناسبت پایان عید حنوکا که با حضور نمایندگان سازمانهای بینالمللی یهودی برگزار شد، ساعر گفت: «امروز از یهودیان انگلستان، فرانسه، استرالیا، کانادا و بلژیک میخواهم: به خانههایتان برگردید!»
طبق قانون بازگشت اسرائیل مصوب سال ۱۹۵۰، هر یهودی در جهان حق دارد در سرزمینهای اشغالی ساکن شود و تابعیت دریافت کند. این قانون همچنین شامل هر کسی که حداقل یک پدربزرگ یا مادربزرگ یهودی داشته باشد، میشود.
عاملان این حمله در استرالیا آموزش دیده بودند.
در همین حال، پلیس استرالیا امروز اعلام کرد که بر اساس اسناد دادگاه، عاملان تیراندازی ساحل بوندی در ۱۴ دسامبر، برای این حمله در مناطق روستایی استرالیا آموزش دیده بودند.
عکسهای ضمیمه اسناد، متهم، نوید اکرم و پدرش ساجد، را در حال تیراندازی و رفت و آمد به شیوهای «تاکتیکی» نشان میداد.
پلیس اعلام کرد که این دو مرد قبل از انجام عملیات، ویدیویی ضبط کرده بودند که در آن به «صهیونیستها» حمله میکردند. آنها در حالی که جلوی پرچم سازمان «دولت اسلامی» نشسته بودند، آیاتی از قرآن کریم را تلاوت میکردند و درباره انگیزههای حمله صحبت میکردند، ظاهر شدند. آنها همچنین چند روز قبل از انجام حمله، یک سفر شناسایی به محل حمله انجام دادند.
استرالیا دیروز یاد کشته شدگان این حمله گرامی داشت و آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر، تأیید کرد که دولتش قوانین علیه نفرتپراکنی و افراطگرایی را تشدید خواهد کرد و گفت: «ما اجازه نخواهیم داد تروریستهایی که از داعش الهام گرفتهاند پیروز شوند... و با هم بر این [مسئله] غلبه خواهیم کرد.»
شایان ذکر است که این حمله، مراسم یهودیان به مناسبت عید «حنوکا» در ساحل بوندی در سیدنی را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن ۱۵ نفر و زخمی شدن دهها نفر شد. پلیس در جریان این حمله، ساجد اکرم (۵۰ ساله) را کشت، در حالی که پسرش نوید (۲۴ ساله) قبل از انتقال به زندان به بیمارستان منتقل شد.
