امام جماعت سابق مرکز اسلامی اوهایو در بازداشتگاه اداره مهاجرات و گمرک آمریکا در گذشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک امام جماعت اهل اریتره که دارای اقامت دائم قانونی آمریکا بود، پس از بیش از هفت ماه بازداشت در بازداشتگاه مهاجرتی آمریکا جان خود را از دست داد؛ رخدادی که بار دیگر وضعیت نگرانکننده بازداشتگاههای مهاجرتی ایالات متحده و افزایش مرگومیر زندانیان در این مراکز را در کانون توجه قرار داده است.
شیخ فؤاد سعید عبدالقادر، امام جماعت ۴۶ ساله و شهروند کشور اِریتره در شرق آفریقا، روز ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ در در حالی که در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در پنسیلوانیا به سر میبرد، درگذشت.
بر اساس اعلام رسمی اداره مهاجرت آمریکا، عبدالقادر پیش از مرگ از درد قفسه سینه شکایت داشته و پس از انتقال به بیمارستان، عملیات احیای قلبی-ریوی روی او انجام شده است، اما در نهایت در ساعت ۳:۱۵ بامداد جان باخت. علت دقیق مرگ وی همچنان در دست بررسی اعلام شده است.
عبدالقادر به مدت ۲۱۵ روز در این بازداشتگاه نگهداری میشد و در انتظار رسیدگی به پروندهاش در دادگاه مهاجرت بود. او پیشتر به دلیل یک پرونده «کلاهبرداری اینترنتی» ۲۱ ماه حبس در زندانی فدرال با سطح امنیت پایین را گذرانده بود و پس از پایان محکومیت، توسط مأموران مهاجرتی بازداشت و به این مرکز منتقل شد.
شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR) در ایالتهای اوهایو و پنسیلوانیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «مرگ امام فؤاد، پیامد مرگبار سیستمی است که بهطور مستمر در تأمین مراقبتهای پزشکی، شفافیت و حتی ابتداییترین مظاهر کرامت انسانی برای بازداشتشدگان شکست خورده است.»
مرگ این عالم اهل سنت، بخشی از یک موج نگرانکننده است. طبق آمار اعلامشده، تنها در سال ۲۰۲۵، ۳۰ نفر در بازداشتگاههای مهاجرتی آمریکا جان باختهاند؛ رقمی که بالاترین میزان مرگ در ۲۰ سال گذشته محسوب میشود و آخرین بار در سال ۲۰۰۴ با ۳۲ مورد ثبت شده بود.
این مرکز بازداشت پیشتر نیز سابقه مرگهای مشکوک داشته است. در سال ۲۰۲۳، یک مهاجر اهل کامرون در همین مرکز جان باخت و در سال ۲۰۲۴ نیز یک شهروند چینی در شرایطی مشکوک در حمام این بازداشتگاه پیدا شد. فعالان حقوق بشر این موارد را نشانه «بحران ساختاری» در سیستم بازداشت مهاجران آمریکا میدانند.
شیخ فؤاد سعید عبدالقادر پیشتر امام جماعت «مرکز اسلامی شمالشرق اوهایو» (Islamic Center of Northeast Ohio) در شهر کلیولِند (Cleveland) آمریکا بود. مراسم نماز میت وی روز ۱۹ دسامبر برگزار و پیکرش در گورستان «اینترمنت وست پارک» در همان شهر به خاک سپرده شد. هزینههای مراسم خاکسپاری او با کمکهای مردمی تأمین شد.
