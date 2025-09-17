به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی مشهد که به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان هر ساله در آستانه سال تحصیلی حوزه و دانشگاه برگزار میشود در سال جاری شاهد رشد چشمگیر عناوین کتابها و همچنین بازدیدکنندگان بود.
این نمایشگاه در ۱۰۷ غرفه و با ارائه بیش از ۲۵ هزار عنوان کتاب، میزبان بازدیدکنندگان بود.
در مراسم افتتاحیه این رویداد علاوه بر مدیر و معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و گروهی از فضلاء و مدرسین؛ نماینده وزارت خارجه در شرق کشور و همچنین جانشین سرکنسول عربستان سعودی در مشهد نیز حضور داشتند.
نخستین دوره نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی مشهد، در سال ۱۳۹۴ با حضور ۲۰ ناشر آغاز به کار کرد و اکنون با مشارکت بیش از ۱۶۰ ناشر داخلی، نمایندگان ناشران خارجی و ۱۰ ناشر کودک و نوجوان، دهمین دوره خود را سپری کرد.
این رویداد دارای پنج بخش شامل ناشران عمومی، کتاب کودک و نوجوان، لوازمالتحریر، بخش خواهران و طلاب کارآفرین بود که از ابتکارات این نمایشگاه به شمار میرفت تا نیازهای متنوعی را پوشش دهد.
دعوت از نمایندگان ناشران خارجی در کشور و همچنین صاحبنظران خارجی و فعالان فرهنگی غیرایرانی از کشورهای اسلامی از دیگر امتیازات دهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی مشهد بود که جنبه بینالمللی امسال نمایشگاه را پررنگ تر از سالهای گذشته کرد. این تلاش با دعوت از سرکنسولگری عربستان سعودی در مشهد برای حضور در افتتاحیه حاکی از علاقه و آگاهی برگزارکنندگان از اهمیت توجه به ابعاد بینالمللی داشت.
در این رابطه دکتر معصومیفر، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شرق کشور و مشاور وزیر امور خارجه در حاشیه برگزاری دهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی مشهد به خبرنگاران گفت: این گونه رویدادهای فرهنگی، بهویژه نمایشگاههای تخصصی معارف اسلامی، نقش مهمی در ارتباطات میان مراکز دینی، علمی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور ایفا میکنند.
وی افزود: اگر توجه به زبانهای خارجی در این نمایشگاه بیشتر شود، قطعا تأثیرگذاری بیشتری در حوزه بینالملل دارد. وی پیشنهاد کرد ناشرانی که به زبانهای عربی و انگلیسی و حتی دیگر زبانها فعالیت میکنند، دعوت شوند تا حضور یابند چرا که میتوانند به مثابه پلی برای انتقال معارف اسلامی به دنیا نقش ایفاء کنند.
وی یادآور شد طلاب باید حضور پررنگتری در روابط بینالملل داشته باشند، چرا که تبلیغ دین در دیگر کشورها نیازمند آموزش تخصصی، ارتباطات مستمر و حضور در رویدادهای جهانی مانند نمابشگاههای کتاب است.
نماینده وزارت خارجه در شرق کشور رویدادهایی همچون نمایشگاههای بینالمللی کتاب در کشورها یا اجلاسهای گفتوگوی ادیان را از فرصتهای گرانبها برای معرفی اسلام و تعامل با نخبگان خارجی برشمرد.
شایان ذکر است در نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی مشهد علاوه بر حضور ناشران و عرضه کتاب، ۳۰ نشست علمی و تخصصی نیز برگزار شد بخشی از آنها درباره روشهای پاسخگویی دینی و عرضه معارف اهلبیت(ع) در حوزههای داخلی و بینالمللی بود.
..............................
پایان پیام/
نظر شما