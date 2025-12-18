به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «علی ارکیان» دبیر اکران نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت در استان گیلان در گفتوگویی اظهار کرد: امسال نیز همانند سالهای گذشته، استان گیلان میزبان اکران فیلمهای نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت خواهد بود.
وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این رویداد افزود: فیلمهای این جشنواره در روزهای اول و دوم دیماه، در دو سانس 16 و 18، در سالن مجتمع فرهنگی هنری خاتمالانبیاء (ص) شهر رشت برای علاقهمندان به سینمای مستند اکران میشود.
به گفته دبیر اکران نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت در گیلان، در این دوره، 16 فیلم کوتاه، نیمهبلند و بلند مستند به نمایش درخواهد آمد که منتخبی از آثار شاخص این جشنواره هستند.
ارکیان با بیان اینکه امسال علاوه بر رشت، اکران آثار در شهرستان لنگرود نیز پیشبینی شده است، گفت: بهدلیل استقبال علاقهمندان به سینمای مستند و درخواست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنگرود، منتخبی از این آثار در تاریخ ششم دیماه، در سالن شهید کامیاب این شهرستان بهصورت ویژه اکران خواهد شد که این اکرانها با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، گروه هنر و تجربه تهران و با مشارکت باشگاه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت برگزار میشود.
وی با اشاره به بخشهای جانبی این برنامه بیان کرد: پس از اکران هر سانس، مستندها با حضور کارشناسان حوزه سینما مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند و حضور در تمامی اکرانها برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است.
دبیر اکران نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت در استان گیلان با دعوت از علاقهمندان، نهادها و دستگاههای فرهنگی برای حضور و حمایت از این رویداد افزود: مشارکت فعال مخاطبان و مجموعههای فرهنگی میتواند به تداوم و تقویت برگزاری چنین برنامههای سینمایی در استان گیلان کمک کند.
ارکیان با اشاره به اسامی آثار منتخب نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت برای اکران در رشت گفت: «رندهها» به کارگردانی احسان صدیقی، «ابوالمشاغل» به کارگردانی هادی محمدینسب، «زندهگیر» به کارگردانی علی اسدی، «ماجو» به کارگردانی ابراهیم مرادی، «چهارراه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی، «حلقه» به کارگردانی رایحه مظفریان، «آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی، «میناُو» به کارگردانی عارف حاتمی، «شناخت خلاف جهت» به کارگردانی جواد رزاقیزاده از جمله آثار منتخب است.
به گفته وی، «برای ابراهیم» به کارگردانی علیمحمد صادقی، «کوروش» به کارگردانی سپیده سپهی، «دیدار بلوط» به کارگردانی فرهاد ورهرام، «دخترک» به کارگردانی فرزاد رضایی، «فصل انگور» به کارگردانی ابراهیم حصاری، «آخرین کلک» به کارگردانی عباس رفیعی، «رویای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان، «موسیلی» به کارگردانی الهه اذکاری، «بالهای آوازخوان» به کارگردانی هیمن خالدی، «جایی برای ایستادن» به کارگردانی آرمان قلیپور، «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی، «در معرکه» به کارگردانی وحید فرجی و «صغری رئیس» به کارگردانی سیدصادق کاظمی از دیگر آثار منتخب برای اکران است.
