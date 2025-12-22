نجات بیش از ۲ هزار شهروند افغانستانی از کولاک مرزی توسط مرزبانان ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جعفر صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد اعلام کرد، مرزبانان و نیروهای مستقر در مرزهای شمال‌شرق ایران، ۲ هزار و ۱۰۶ تبعه غیرمجاز افغانستانی را که در پی بارش شدید برف و وقوع کولاک در مرزهای مشترک ایران و افغانستان گرفتار شده بودند، نجات دادند.

به گفته صدیقی، این افراد پیش از ورود غیرقانونی به خاک ایران و در مسیرهای صعب‌العبور مرزی شناسایی شدند و به دلیل خطر سرمازدگی و یخ‌زدگی، تحت خدمات درمانی، امدادی و رفاهی قرار گرفتند.

وی افزود پس از ارائه کمک‌های بشردوستانه و انجام مراحل قانونی، این افراد به مقامات کشور افغانستان تحویل داده شدند.

دادستان تایباد با تأکید بر خطرناک بودن مسیرهای غیرقانونی مرزی تصریح کرد؛ مرزهای مشترک ایران و افغانستان برای ورود غیرمجاز ناامن است و با هرگونه عبور غیرقانونی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

...............

پایان پیام/