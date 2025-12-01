به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به اهمیت روابط ایران و افغانستان گفت: رابطه دو کشور همسایه با مرزهای طولانی اهمیت بالایی دارد.

او افزود پیشنهادهایی برای تقویت رفت‌وآمد مرزی، ایجاد بازارچه‌های مشترک و تسهیل روند گمرکی مطرح شده و این اقدامات با هماهنگی کامل دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه دنبال خواهد شد.

بقایی تأکید کرد که این مسیر ادامه خواهد داشت و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر میان دو کشور باشد.

