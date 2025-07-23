توزیع ۱۰۰ تن کالا در بین اتباع افغانستانی توسط ستاد اجرایی فرمان امام

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خراسان رضوی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از روند خروج تبعه غیرمجاز افغانستان در گذرگاه بین المللی دوغارون تایباد گفت: این مقدار کالا با هدف ارائه کمک‌های بشردوستانه در بین این اتباع حین خروج از کشور، توزیع شد.

سعید نادری افزود: این اقلام شامل برنج، گوشت و آب معدنی در قالب چهار محموله از ابتدای تیرماه امسال وارد این مرز رسمی شده است.

وی اظهار کرد: در همین راستا و متناسب با خروج اتباع غیرمجاز، اقلامی مشابه در دو مرز میلک استان سیستان و بلوچستان و ماهیرود در خراسان جنوبی، در اختیار مهاجران غیرمجاز افغانستانی قرار گرفته است.

نادری ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای این اقدام به طور مستقیم ورود نکرده است و توزیع این کالاها در مرزهای شرقی به همت و تلاش گروه‌های جهادی، خیریه ها، تشکل‌های مردمی، نیروهای بسیجی و فعالان اجتماعی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از سمت دوغارون به سمت کشورشان صورت گرفته است، ادامه داد: میزان کالاهای توزیع شده به نسبت شمار خروج اتباع در مرزها پیش بینی شده است.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خراسان رضوی گفت: هیچ گونه محدودیتی برای ادامه این کار خداپسندانه توسط ستاد وجود ندارد و این روند تا خروج آخرین فرد و یا گروه از تبعه غیرمجاز افغانستانی ادامه خواهد داشت.

نادری افزود: در چند سال گذشته شمار زیادی از اتباع افغانستانی و پاکستانی برای عزاداری‌های پایانی ماه صفر از سمت مرزهای استان سیستان و بلوچستان، ماهیرود خراسان جنوبی و دوغارون تایباد وارد ایران شده‌اند و امسال با ورود قانونی اتباع افغانستانی و پاکستانی برای ایام عزاداری‌های ماه صفر و زیارت عتبات عالیات، اقلامی در اختیار گروه‌های جهادی و مردمی قرار خواهد گرفت.

فرماندار تایباد نیز در این بازدید گفت: در بازه زمانی خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی همه تشکل‌های مردمی، خیرین و گروه‌های جهادی برای ارایه خدمات مطلوب به تبعه این کشور همسایه پای کار بوده‌اند.

حسین جمشیدی افزود: در راستای خروج عزتمندانه اتباع و تکریم آنها در حد توان از همه ظرفیت‌های استانی و محلی در گذرگاه رسمی دوغارون استفاده شده است.

وی اظهار کرد: باتوجه به این که خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از دوغارون همچنان ادامه دارد، برای به حداقل رسیدن مشکلات این بخش همه روزه بازدیدهای میدانی دستگاه‌های متولی از مرز انجام می‌شود.

فرماندار تایباد گفت: برای فراهم کردن زیرساخت‌های رفاهی، دو مکان توسط شهرداری و نمایندگی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی در محور تایباد به مرز دوغارون برای ساماندهی قانونی اتباع غیرمجاز با امکانات و تجهیزات لازم در نظر گرفته شده است.

جمشیدی افزود: دوغارون مهمترین معبر ورود قانونی اتباع افغانستانی برای عزاداری‌های پایانی ماه صفر است.

وی ادامه داد: سال گذشته افزون بر ۶۲ هزار زائر افغانستانی برای سفر به عراق از دوغارون وارد ایران شدند و امسال درصورت ورود این مشتاقان به کشور و سفر به عتبات عالیات، بستر و زیرساخت‌های لازم پیش بینی شده است.

در راستای برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشورهای خارجی در ایران، اتباع غیرمجاز افغانستانی شناسایی شده در ۱۱ استان کشور، بعد از سیر مراحل قانونی از طریق معبر دوغارون به افغانستان بازگردانده می‌شوند.

