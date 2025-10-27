به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مقامات عالی‌رتبه مرزی ایران و افغانستان روز دوشنبه با حضور «کاظم غریب‌آبادی» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «نورالله نوری» وزیر سرحدات، اقوام و قبائل افغانستان در کابل برگزار شد.

این نشست در فضایی سازنده و دوستانه برگزار شد و دو طرف مرزهای مشترک را «مرزهای دوستی و برادری» توصیف کردند.

توافق برای نوسازی علایم مرزی

در جریان این مذاکرات، دو طرف توافق کردند که پروژه نوسازی علایم مرزی که به مدت هفت سال متوقف شده بود، مجدداً از سر گرفته شود. این اقدام در راستای ارتقای نظم و شفافیت در مدیریت مرزها و تسهیل همکاری‌های دوجانبه صورت می‌گیرد.

تقویت همکاری‌های مرزی و مقابله با قاچاق

مقامات ایران و افغانستان همچنین بر اراده مشترک برای مقابله با هرگونه تردد غیرمجاز و قاچاق انسان و مواد مخدر از مرزهای مشترک تأکید کردند. در همین راستا، توافق شد که دیدارهای منظم هیأت‌های عالی‌رتبه دو کشور برای رسیدگی به مسائل مرزی ادامه یابد.

