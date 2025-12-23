مراسم ۱۵۰۰مین سالگرد میلاد حضرت رسول اعظم(ص) در لیسبون، پرتغال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عصر روز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در پرتغال و همکاری جامعه مسلمانان لیسبون و با حضور شماری از دیپلماتهای مسیحی و مسلمان مقیم، مقامات کلیسا، اساتید و دانشمندان مسلمان و مسیحی و قریب ۱۸۰ تن از دانشجویان و شهروندان پرتغالی، مراسم بزرگداشت ۱۵۰۰ امین سالگرد میلاد حضرت رسول اکرم محمد مصطفی(ص) در سالن اجتماعات مرکز اسلامی شهر لیسبون برگزار گردید.

در این مراسم دکتر سید مجید تفرشی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال، دکتر محمد اقبال رئیس جامعه مسلمانان لیسبون، دکتر ژوائو هنریکش رئیس اجرایی رصد جهان اسلام، دکتر پائولو مندژ پینتو هماهنگ کننده حوزه مطالعات دینی دانشگاه لوزافونا، شیخ دیوید منیر امام مسجد مرکزی و دکتر ژوائو روشا پریرا محقق موسسه تحقیق و اطلاعات بین الملل- RUPER سخنرانان اصلی بودند.

این مراسم با عکس یادگاری و پذیرایی حضار پایان پذیرفت.

