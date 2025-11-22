شکست تلاش حزب راست افراطی برای ممنوعیت بودجه مساجد در پرتغال

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون امور قانون اساسی پارلمان پرتغال، طرح حزب راست افراطی «شِگا» برای ممنوعیت استفاده از بودجه دولتی در ساخت مسجد را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

این پیشنهاد که در جریان بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ مطرح شده بود، رد شد و نمایندگان احزاب سوسیالیست، سوسیال‌دموکرات، کمونیست، لیور و JPP با نظر کارشناسی کمیسیون موافقت کردند.

گفتنی است، در این نظر مشورتی تأکید شده که این طرح «تبعیض آشکار بر پایه دین» است و اصل برابری و آزادی دینی در قانون اساسی پرتغال را نقض می‌کند؛ کشوری که اسلام را به‌عنوان یک دین رسمیِ ثبت‌شده به رسمیت شناخته است.

................

پایان پیام