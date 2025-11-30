به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر از مردم پرتغال روز شنبه در شهر لیسبون پایتخت این کشور، در راهپیمایی بزرگی به مناسبت «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین» شرکت کردند و خواستار پایان دادن به نسل‌کشی و اشغالگری رژیم صهیونیستی شدند.

این راهپیمایی به دعوت نهادها و سازمان‌های جامعه مدنی از جمله «شورای پرتغالی صلح و همکاری»، «جنبش دفاع از حقوق ملت فلسطین برای صلح در خاورمیانه»، «اتحادیه عمومی کارگران پرتغال» و دیگر گروه‌ها برگزار شد و حضور گسترده‌ای از شهروندان پرتغالی از شهرهای مختلف را به همراه داشت.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار احترام به آتش‌بس، توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی، پایبندی به قوانین بین‌المللی و آزادی ملت فلسطین شدند.

در این راهپیمایی نمایندگانی از احزاب پارلمانی پرتغال، فعالان حقوق بشر، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و دیگر اقشار حضور داشتند که نشان‌دهنده همبستگی گسترده مردمی، سیاسی و فرهنگی در پرتغال با ملت فلسطین است.

همزمان با این تجمع در لیسبون، در شهر پورتو در شمال پرتغال نیز راهپیمایی مشابهی در حمایت از ملت فلسطین برگزار شد.

روان سلیمان، سفیر فلسطین در پرتغال، ضمن قدردانی از مردم و جنبش‌های همبستگی پرتغالی، از حمایت مستمر آنان از آرمان عادلانه فلسطین تشکر کرد. وی همچنین از بیانیه دولت پرتغال در بزرگداشت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین و تأکید بر حق آنان در تعیین سرنوشت و زندگی در امنیت و صلح استقبال نمود.

