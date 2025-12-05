به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مؤسسه رصد جهان اسلام، نشست جریان های اسلامی در شهر لیسبون پایتخت پرتغال برگزار گردید.

در این نشست که تنی چند از اندیشمندان مسلمان و مسیحی و مدیریت پروفسور ژئو هنریکش برگزار گردید دکتر تفرشی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال، حجت الاسلام و المسلمین دکتر بدیعی مدیر مؤسسه فاطمه الزهرا (س) و دکتر محسن قاسمی مترجم و مشاور علمی-فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پرتغال به عنوان سخنران در این رویداد شرکت نموده و مطالب خود را ارائه نمودند.

تفرشی در این میزگرد، شرحی از وضعیت شیعیان در جهان و بالاخص ایران ارائه نموده و با نگاهی آماری-تحلیلی حضور شیعیان در اقصی نقاط جهان را تحلیل نمود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال ضمن اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و اولین کشور شیعی در جهان که خواستار عدالت و استقلال می باشد، ویژگی دیالوگ منطق محور را از اصول تشیع دانست و ابراز داشت که همانند امام علی علیه السلام که بعنوان جانشین رسول اکرم صلوات الله انتخاب شده بودند، شیعیان نیز کسب دانش دینی و مذهبی را همواره از مهم ترین وظایف و برآمدهای این مذهب می دانند.

وی ضمن اشاره به اصل ۴۱ قانون اساسی پرتغال مبنی بر احترام به مذاهب، این موقعیت را نشان از درک بالای پرتغال در همزیستی مسالمت آمیز دانست و فرصتی برای تعامل و شناخت بیشتر مذاهب برای پیشرفت جامعه بشری در صلح دانست.

تفرشی اشاره کرد که در سنت شیعه که از پویاترین شاخه‌های فکری اسلام است، انعطاف‌پذیری و توجه به واقعیت‌های زمان، مکان و شرایط ضروری است. بر اساس فتاوای فقهای شیعه، از جمله امام خمینی (رحمه الله)، نماز خواندن یک مسلمان شیعه پشت سر یک امام سنی جایز است. با همین روحیه بود که ما هفته وحدت را با هدف تقویت همبستگی و همگرایی بین جوامع مختلف مسلمان معرفی کردیم. من مطمئنم که پرتغال، و به ویژه نهادهای دانشگاهی و علمی آن، ظرفیت ترویج گفتگوی معنادار بین ادیان را دارند. به همین دلیل، معتقدم می‌توانیم یک کنفرانس بین‌المللی - شاید با عنوان «اتحاد ادیان برای صلح» - برگزار کنیم تا ارزش‌های مشترک خود را برجسته کنیم و چهره واقعی سنت‌های ابراهیمی را به جهانیان نشان دهیم: ادیانی که اساساً به صلح متعهد هستند.

در این نشست دکتر بدیعی استاد اسلام شناسی دانشگاه پالرمو ایتالیا و رییس مؤسسه فاطمه الزهرا(ع) لیسبون به بحث ریشه یابی ظهور تشیع در اسلام پرداخت و سیر تاریخی تشیع در بستر تاریخ اسلام را تشریح کرد و با تحلیل و بسط سخنان خود به موضوع اهل البیت علیهم السلام در تشیع و مقایسه نگاه شیعه و سنی را در موضوع خلافت و امامت مطرح نمود.

وی امامت را مهمترین موضوع مورد اختلاف شیعه و سنی دانست و با اشاره به کارکرد امامت در اسلام، امامت را امتداد نبوت دانست.

رییس مؤسسه فاطمه الزهرا(ع) لیسبون، مفهوم منجی را اعتقاد مشترک اسلام و مسیحیت دانست و خواستار همگرایی بیشتر نسبت به موضوع صلح حهانی، انتشار معنویت در جهان و حکومت واحد جهانی دینی شد.

در نهایت دکتر قاسمی عضو فعال مراکز اسلامی شیعیان و مشاور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پرتغال، مطالب خود را در زمینه ظهور و بروز تشیع در ایران و وضعیت مؤسسات شیعی در پرتغال متمرکز نمود و همچنین به علل شکل گیری مذهب تشیع با نگاهی تاریخی – سیاسی پرداخته و با شرح آن از قرن ۱۶ میلادی تا قرن حاضر به ظهور پدیده مقاومت در عصر فعلی اشاره کرد که دستاوردی مهم برای شیعیان از نگاه دینی – معنوی و همچنین از منظر سیاسی می باشد.

وی با توجه به کمیَّت و کیفیت حضور شیعیان در پرتغال به تعداد محدود مراکز اسلامی شیعه در پرتغال در کنار جمعیت بزرگ شیعیان اسماعیله و استقرار دیوان امامت اسماعیلیه در لیسبون اشاره کرد که اخیراً فعالیت آنها با توجه به شرایط حضور بیشتر پاکستانی ها بیشتر شده است.

در این رویداد که می توان گفت اولین فرصت مناسب برای معرفی شیعه در پرتغال بود، موسسات مذهبی شیعیان در محل نیز دعوت شده بودند که علیرغم اعلام حضور در این نشست، هیچکدام حاضر نشدند. از دلایل عدم مشارکت این موسسات می توان به نداشتن ظرفیت تعاملاتی و ضعف در ارائه مطالب و همچنین ترس مجهول از وضعیت مهاجرین در پرتغال و اینکه نگاه سنتی به دین و عدم تمایل به معرفی خود می باشند که می توان این مورد را نکته ای منفی در وجهه شیعیان غیر ایرانی در پرتغال دانست.

