به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الطیب، شیخ الازهر شب گذشته طی سخنانی به وضعیت فاجعه بار مردم فلسطین در سایه تداوم تجاوزات و اشغالگریهای رژیم صهیونیستی پرداخته و تاکید کرد که آرمان فلسطین در معرض خطرناک ترین سطح از بیعدالتی رسیده است.
شیخ الازهر در جریان نشستی که با آگوستینو بالیزی، سفیر ایتالیا در مصر در دفتر مرکزی الازهر در قاهره داشت، اعلام کرد: آرمان فلسطین در سایه شرایطی که در آن قرار دارد، در معرض ظلم و تجاوز و عبور از همه ارزشهای تمدنی، مذهبی، انسانی و اخلاقی قرار گرفته که نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ به ویژه با توجه به ادامه خونریزی و قتل عام کودکان.
وی افزود: امروز وضعیت به جایی رسیده که هیچکس نمیتواند با این حجم از جنایات و همدستی در این فجایع مخالفت نکند و مقابل آن نایستد. ما شهدای زیادی را در این تجاوز ناعادلانه و ظالمانه تقدیم کردهایم؛ تجاوزی که نمیتوان آن را جنگ توصیف کرد، بلکه یک نسل کشی واقعی است که توسط ارتشی مسلح به قدرتمندترین سلاحها علیه مردمی بیدفاع انجام میشود.
شیخ الازهر در مورد راهکار دو دولتی که بسیاری آن را تبلیغ میکنند، گفت: راهکار دو دولتی بیش از یک ربع قرن است که روی میز قرار گرفته؛ بدون اینکه هیچگونه اراده بینالمللی واقعی برای اجرای آن وجود داشته باشد.
وی در ادامه سوال کرد که چه چیزی مانع اجرای این راهکار برای مدتی طولانی شده است؟ قدرتهای جهانی چند بار درباره این راهکار حرف زدهاند، اما هر بار مشخص شده که تنها یک مانور بوده، نه تلاشی واقعی جهت رسیدن به یک راهکار عادلانه برای آرمان فلسطین.
شیخ الازهر گفت: بعد از روشن شدن واقعیتها برای افکار عمومی دنیا، رژیم صهیونیستی و حامیان آن دچار خسارات بزرگی شدند. عرصه بینالمللی بعد از اینکه به حمایت از روایت صهیونیستها از طریق تبلیغات دروغین با ساز و کارهای رسانهای که ادعاهای آنها را تبلیغ میکرد، عادت داشت، امروز در معرض یک تغییر قابل توجه قرار گرفته است؛ جایی که ملتهای غربی برای محکومیت جنایات دشمن صهیونیستی علیه غزه به خیابانها آمده و صهیونیستها را به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کردند.
