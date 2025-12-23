به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آلبانیز در مصاحبهای در لندن، با اشاره به آمار بیش از ۷۱ هزار شهید فلسطینی در دو سال گذشته، صراحتاً خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل و اعمال تحریمهای سیاسی و فرهنگی شد. او با انتقاد شدید از اجازه شرکت اسرائیل در یوروویژن ۲۰۲۶، این اقدام را توهینآمیز دانست و اظهار داشت که «حقیقت را نمیتوان خاموش کرد.»
این موضعگیری پس از آن اتخاذ شد که پنج کشور اروپایی (اسپانیا، هلند، ایرلند، اسلوونی و ایسلند) در اعتراض به شرکت رژیم اسرائیل از یوروویژن انصراف دادند.
آلبانیز تأکید کرد که تحریمها نباید تنها به حوزه فرهنگی محدود شود، بلکه باید با گامهای سیاسی و حقوقی بینالمللی همراه گردد، زیرا اسرائیل یک «قدرت اشغالگر غیرقانونی و دولت آپارتاید» است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل بر لزوم اتخاذ موضع قاطعتر از سوی کشورهای عضو سازمان ملل علیه اسرائیل، که تحت پیگرد دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری قرار دارد، تأکید کرد. او خواستار ادامه فشار مردمی و سیاسی برای توقف جنایات شد، زیرا جنبشهای مردمی قادر به ایجاد یک «واکنش زنجیرهای» هستند.
آلبانیز فاش کرد که شخصاً تحت فشارهای شدید و کارزارهای تخریب رسانهای قرار گرفته و با اتهاماتی نظیر «یهودستیزی» روبهرو شده است. او تحریمهای اخیر آمریکا علیه خود را تلاشی برای ساکت کردن او دانست، اما گفت که این اقدامات نتیجه معکوس داشته و باعث شده صداهای بیشتری حقیقت را فریاد بزنند.
آلبانیز تأکید کرد که پاسخگویی نباید تنها متوجه دولتها باشد، بلکه باید شامل شرکتها و افرادی شود که مستقیماً در نسلکشی غزه مشارکت داشتهاند.
او با اشاره به حضور شهروندان کشورهای مختلف در ارتش اسرائیل، خواستار پیگرد قانونی کسانی شد که در این نسلکشی نقش داشتهاند؛ زیرا «پایان دادن به این فصل شرمآور تاریخ تنها با اقدام مشترک ملتها میسر است.»
