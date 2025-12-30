به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که گرسنگی، جنگ و بیماریها، زندگی میلیونها کودک در سراسر جهان را در طول سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر قرار داده است.
این سازمان در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود تأیید کرد که کودکان در مناطق جنگی روزانه با خطرات جدی از جمله مرگ روبرو هستند.
در این گزارش به نقل از کریستین اشنایدر، مدیر اجرایی یونیسف در آلمان، آمده است که کودکان در مناطق جنگی «از کودکی شایسته این نام بسیار دور هستند» و خاطرنشان شده است که ترس روز و شب بر زندگی آنها حاکم است و بسیاری از آنها از افسردگی، اختلالات خواب و تأخیر در رشد رنج میبرند.
در این گزارش با اشاره به اینکه قحطی برای اولین بار در یک سال در دو کشور سودان و نوار غزه ثبت شده است، تأکید شده است که این دو قحطی «ساخته دست بشر» و در نتیجه جنگها و درگیریها بودهاند.
در منطقه دارفور سودان، قحطی در طول سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مشاهده شد، در حالی که در بخشهایی از شهر غزه در تابستان ۲۰۲۵، پس از جنگ ویرانگر و محاصرهای که مانع از تحویل کمکهای بشردوستانه شد، قحطی اعلام شد.
یونیسف با هشدار نسبت به وضعیت شکننده غزه، خاطرنشان کرد که حدود ۱۰۰ هزار کودک در این بخش از ناامنی غذایی شدید رنج میبرند.
اشنایدر گفت که گرسنگی و فقر در میان کودکان «یک سرنوشت طبیعی نیست»، بلکه منعکس کننده شکست آشکار سیاستهای جهانی در قبال کودکان است و تأکید کرد که آنها با وجود بیگناهی از درگیریها و جنگها، بیشترین هزینه را میپردازند.
در جمهوری دموکراتیک کنگو، این سازمان بیش از ۳۵۰۰۰ مورد خشونت جنسی علیه کودکان را در طول نه ماه اول سال ثبت کرده است، و همچنین بدترین شیوع وبا در ۲۵ سال گذشته را ثبت کرده است.
یونیسف اعلام کرد که تعداد کودکانی که در مناطق بحرانی و جنگی زندگی میکنند به سطح بیسابقهای رسیده است، به طوری که از هر پنج کودک، یک نفر در این شرایط زندگی میکند که تقریباً دو برابر تعداد ثبت شده در اواسط دهه 1990 است.
