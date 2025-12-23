به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز کامپیوتر علوم اسلامی نور، صبح امروز میزبان همایش «گفتگوگرهای هوشمند اسلامی و آینده پژوهشهای دینی» بود که با حضور معاونت پژوهش حوزههای علمیه و جمعی از پژوهشگران برگزار شد.
حجتالاسلام آسمانی عضو تیم تولید سامانه گفتگو با تفاسیر، از سخنرانان این همایش، سامانه گفتوگو با تفاسیر قرآن کریم را معرفی کرد؛ سامانهای هوشمندی که به گفته او «ترکیبی از هوشمندی، جامعیت و اعتمادپذیری» است و برای پاسخگویی تفصیلی به پرسشهای قرآنی طراحی شده است.
هوشمندی بر پایه منابع غنی تفسیری
آسمانی با اشاره به اینکه این سامانه دسترسی به بیش از ۴۰۰ تفسیر معتبر قرآن کریم را فراهم میکند، گفت: «کاربر با انتخاب آیه مورد نظر، میتواند تفاسیر گوناگون را فیلتر کند؛ مثلاً تنها پنج یا ده تفسیر خاص از اهل سنت یا شیعه، یا تفاسیر یک قرن مشخص را ببیند.» به گفته او، این منابع در اختیار هوش مصنوعی قرار گرفتهاند تا ضمن حذف مطالب تکراری، پاسخ تحلیلی و دستهبندیشده ارائه شود.
وی افزود: «جوابها فقط نقل مستقیم نیست، بلکه تحلیل میشوند، خلاصه و نتیجهگیری میآید و تمامی نظرات مرتبط ارائه میشود.»
اولویتبندی هوشمند منابع
در این سامانه، منابع با توجه به اهمیت، زبان و مکتب تفسیری، اولویتبندی شدهاند. آسمانی گفت: «ما ۲۰ منبع کلیدی را طبق نوع سؤال در اولویت میگذاریم؛ اعم از عربی و فارسی، اهل سنت و شیعه. کاربر حتی میتواند نام یک تفسیر خاص را ذکر کند تا پاسخ دقیقاً از همان منبع بیاید.اگر کسی نظر علامه طباطبایی در المیزان یا نظر طبرسی در مجمعالبیان را بخواهد، سامانه مستقیماً همان نظر را با تحلیل ارائه میدهد.»
جامعیت بیسابقه در فضای قرآنی
این عضو پشتیبانی سامانه تأکید کرد که چنین گسترهای از منابع تفسیری در هیچ سامانهای خارج از مرکز نور وجود ندارد.
وی افزود: «کاربر میتواند پرسش را به فارسی یا عربی مطرح کند و پاسخ به همان زبان دریافت کند. گستره منابع باعث شده جامعیتی شکل بگیرد که نمونه آن در فضای قرآنی کمنظیر است.»
اعتمادپذیری با ذکر منبع قابل کلیک
یکی از ویژگیهای مهم سامانه، ذکر دقیق و قابلکلیک منابع در کنار هر پاسخ است. آسمانی گفت: «کنار هر دو خط جواب، منبع آن نوشته شده و کاربر با یک کلیک متن کامل کتاب را در نور لایب میبیند. حتی در بخشی جداگانه، خلاصهای از بیست منبع اصلی با امکان دسترسی مستقیم به متن کامل آنها ارائه شده است.» او تصریح کرد که این شفافیت باعث اعتمادپذیری کامل پاسخها میشود.
هدفگذاری آینده و توسعه منابع
حجت الاسلام آسمانی در پایان اظهار داشت: «هوشمندی، جامعیت و اعتمادپذیری سه محور اصلی سامانه گفتوگو با تفاسیر است. اما این آغاز کار است؛ تعداد منابع بالاتر خواهد رفت و قابلیتهای تحلیل و مقایسه بین تفاسیر توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد. پژوهشگران میتوانند با اطمینان از صحت منابع، نتایج را بررسی و مستقیماً به اصل متن مراجعه کنند.».
