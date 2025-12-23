به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به برگزاری چهارمین نشست گفتوگوی ادیان با عنوان «چالشهای جهانی و مسئولیت رهبران و اندیشمندان دینی» گفت: جمهوری اسلامی ایران در عرصه گفتوگوهای دینی، همکاریهای گستردهای با پیروان ادیان مختلف انجام داده است و گفتوگو در این حوزه مهم را بستری ارزشمند برای تقویت صلح، عدالت و امنیت پایدار میداند.
وی افزود: ایران بر این باور است که توجه جامعه جهانی به دین، معنویت و اخلاق، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته و میتواند نقشی مؤثر در حل چالشهای امروز جهان ایفا کند.
رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی گفتوگوی ادیان جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارایه گزارشی از فعالیتهای دینی که با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام میشود، تصریح کرد: فعالیتهای مشترک میان علمای دینی ایران و تایلند، بستری منحصر به فرد برای تعمیق روابط دوجانبه به خصوص فرهنگی فراهم میآورد.
ایمانیپور با اشاره به ضرورت توجه امت اسلامی و جهان اسلام به وحدت تأکید کرد: جهان اسلام باید در کنار یکدیگر بایستند و در مقابل دشمنان میتوانند با وحدت کلمه براساس کلمه توحید برای حفظ و تقویت جایگاه امت اسلامی برای مقابله با اسلام هراسی و تلاش دشمنان برای به تضعیف کشیدن جهان اسلام، استفاده کنند.
وی اظهار داشت: امام خمینی (ره)، معمار کبیر انقلاب اسلامی، بر دو ستون بنیادین برای تضمین استمرار و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید ویژهای داشتند: اصل «وحدت کلمه» و مفهوم «کلمه توحید». این دو رکن، بهعنوان موتور محرکه اصلی مقاومت ملت ایران در برابر زیادهخواهیها و چالشها، نقشی حیاتی ایفا میکنند که نمونه آن را در دفاع ملت ایران در جنگ دوازده روزه در برابر رژیم صهیونیستی مشاهده کردیم و باید تاکید کرد با این نگاه میتوان در برابر دشمنان ایستادگی کرد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: در جنگ دوازده روزه، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تنها راه پیش رو، کسب قدرت و ایستادگی قاطع در برابر دشمنان است. این تجربه نشان داد که مسلمانان می بایست با تکیه بر همبستگی و وحدت، روزبهروز قویتر شوند تا بتوانند در برابر تهدیدات دشمن بایستند.
ایمانیپور، با اشاره به فجایع انسانی و جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه، مراتب قدردانی عمیق خود را از مواضع اصولی و حمایت قاطع شیخ الاسلام و مردم مسلمان این کشور از ملت مظلوم فلسطین اعلام کرد و گفت: این رویکرد شجاعانه و حمایت از آرمان فلسطین شایسته تقدیر است؛ مسیری که حمایت از مردم غزه باید در آن با جدیت دنبال شود و به نمادی برای دفاع از مظلوم در تمام جهان اسلام و برای تمامی آزاداندیشان جهان تبدیل گردد.
ایران پیشتاز کشورهای اسلامی است
در ادامه این دیدار، آرون بونشام شیخ الاسلام و رهبر مسلمانان تایلند ضمن خیرمقدم به رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیأت همراه گفت: برگزاری چهارمین نشست گفتوگوی ادیان با عنوان «چالشهای جهانی و مسئولیت رهبران و اندیشمندان دینی» میتواند زمینههای ضروری برای همکاریهای آتی میان رهبران ادیان مختلف را در مواجهه با چالشهای جهانی فراهم آورد.
وی به برخی فعالیتهای جامعه مسلمانان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و غزه اشاره کرد و افزود: کمکهای مردمی مسلمانان در قالبهای گوناگون از ارسال کمکهای بشردوستانه تا تداوم حمایتها، نشاندهنده عمق همبستگی اسلامی و همدردی فعال ایشان با مردم غزه بود.
رهبر مسلمانان تایلند همچنین، به مقاومت مردم ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: مقاومت ملت ایران در برابر تعرضات رژیم صهیونیستی، الگویی الهامبخش و ستودنی است. ما همواره با قلبی سرشار از امید، برای پیروزی ملت ایران دعا کرده و حمایت خود را اعلام میداریم.
وی تأکید کرد: ایران بهعنوان نماد مقاومت و استقلال، همواره بهعنوان سرلوحه و پیشگام در میان کشورهای اسلامی شناخته شده و به مثابه مظهر قدرت و اراده جمعی جهان اسلام در برابر زیادهخواهیها ایستاده است.
شایان ذکر است، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بهمنظور شرکت در چهارمین نشست گفتوگوی ادیان با عنوان «چالشهای جهانی و مسئولیت رهبران و اندیشمندان دینی» و ملاقات با مسئولان به تایلند سفر کرده است. این نشست با مشارکت اندیشمندان، رهبران و نخبگان دینی از ادیان مختلف برگزار میشود و بستری برای گفتوگو پیرامون نقش ادیان در مواجهه با بحرانها و چالشهای جهانی فراهم کرده است.
در این رویداد بینالمللی، رهبران عالیرتبه بودایی از سریلانکا و مالزی حضور دارند که هر دو، رئیس و مرجع عالی جامعه بودایی کشور خود بهشمار میروند.
همچنین، نمایندگانی از گروههای صلح مسیحی نیز در این نشست شرکت کردهاند. این نشست با همکاری دانشگاه ماهاچولا، دانشگاه تخصصی بوداییهای تایلند و آیین افتتاحیه آن با حضور رئیس مجلس تایلند برگزار میشود.
چهارمین نشست گفتوگوی ادیان ۲ دیماه (۲۳ دسامبر ) در هتل میراث برگزار میشود و هدف اصلی آن، تقویت مسئولیتپذیری رهبران دینی، ترویج صلح، همزیستی مسالمتآمیز و همگرایی ادیان در برابر چالشهای جهانی عنوان شده است.
روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
............
پایان پیام/ 218
نظر شما