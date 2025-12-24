رایزن فرهنگی ایران در مالزی، با سر اسقف کلیسای متدیست دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حبیبرضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، در آستانه میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) با سر اسقف کلیسای متدیست، جناب آقای دکتر جیاکومار، دیدار و صبح روز دوشنبه (۲دی ماه) دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار دو طرف بر اهمیت گفتگوی بیندینی، همکاریهای فرهنگی و نقش آموزش در تقویت اخلاق و همزیستی مسالمتآمیز تأکید کردند.
جناب آقای دکتر جیاکومار سر اسقف کلیسای متدیست با ابراز خرسندی از دیدار رایزن فرهنگی ایران، گزارشی از روند آموزشی مدارس وابسته به کلیسا ارائه داد و گفت: در ایالت ساراواک در شرق مالزی و همچنین در کوالالامپور، فعالیتهای گستردهای در حوزه آموزش، بهویژه مدارس بینالمللی و ملی، انجام شده است.
وی افزود: در این مدارس، دانش آموزان علاوه بر آموزش علمی، با خدمات اجتماعی، مسئولیتپذیری و ارزشهای اخلاقی آشنا میشوند و ارتباط با کشورهای مختلف جهان برای ادامه تحصیلات برای ارتقای برنامههای آموزشی در دستور کار قرار دارد.
همچنین حبیبرضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، در این دیدار ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح (ع)، از گسترش تعاملات میان نهادهای دینی و فرهنگی استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد این دیدارها زمینهساز همکاریهای بیشتر در آینده باشد. ایشان به حضور و زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان در ایران اشاره کرد و گفت در ایران، پیروان ادیان زرتشتی، یهودی، مسیحی، صابئی و مسلمان در کنار یکدیگر سالهاست که با صلح و نیکی زندگی می کنند.
وی همچنین بر توسعه همکاریهای آموزشی و فرهنگی میان ایران و مالزی و تبادل تجربه در زمینه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: هدف ما ایجاد ارتباط مستمر و پایدار میان نهادهای آموزشی و فرهنگی دو کشور است.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه حضرت عیسی مسیح (ع) در اسلام تأکید کرد: مسلمانان همواره برای این پیامبر اولوالعزم الاهی احترام ویژهای قائل هستند و این نگاه مشترک میتواند بستر مناسبی برای تقویت گفتگوی ادیان فراهم کند.
در ادامه این دیدار، مقرر شد سر اسقف کلیسای متدیست به همراه جمعی از کشیشها در آینده از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی بازدید کنند.
وی تصریح کرد: مالزی کشوری است که اسلام دین رسمی آن است و در کنار آن، پیروان ادیان دیگر از جمله مسیحیت و آیین بودایی در چارچوب قوانین کشور فعالیت میکنند.
گفتنی است؛ کلیسای متدیست در مالزی یکی از قدیمیترین و منسجمترین شاخههای مسیحیت در این کشور به شمار میرود و بیش از ۱۴۰ سال سابقه حضور دارد. این کلیسا نقش مهمی در حوزههای دینی، آموزشی و اجتماعی ایفا میکند.
ورود متدیسم به مالزی به اواخر قرن نوزدهم بازمیگردد و کلیسای متدیست مالزی از سال ۱۹۷۶ بهصورت مستقل فعالیت میکند. تأسیس مدارس معتبر، ارائه خدمات اجتماعی و مشارکت در گفتوگوی بیندینی از جمله مهمترین فعالیتهای این کلیسا است.
