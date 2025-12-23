به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از وکلای بریتانیایی با آغاز یک اقدام حقوقی، پلیس متروپولیتن لندن را به کوتاهی در جلوگیری از برگزاری تجمعی ضداسلامی متهم کردند؛ تجمعی که از سوی حزب راست افراطی «یوکیپ» با ادبیات «جنگ صلیبی» علیه مسلمانان تبلیغ و سازمان‌دهی شده بود!

این پرونده از سوی نهاد «اقدام حقوقی برای صلح» (Legal Action for Peace – لِگال اَکشن فور پیس)، متشکل از وکلای مسلمان و فعالان حقوق بشر، مطرح شده است. این نهاد با ارسال نامه رسمی پیش از طرح دعوی به کمیسر پلیس متروپولیتن، تصمیم پلیس برای صدور مجوز راهپیمایی یوکیپ در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ را به چالش کشیده است.

تجمع یادشده با شعار «بازپس‌گیری وایت‌چپل از اسلام‌گرایان» معرفی شده بود. «وایت‌چپل» (وایت‌چَپِل، محله‌ای در شرق شهر لندن، پایتخت انگلیس) یکی از مناطق شناخته‌شده با جمعیت قابل‌توجه مسلمانان است. هرچند پلیس مسیر تجمع را از این محله تغییر داد، اما از ممنوعیت کامل آن خودداری کرد؛ تصمیمی که به گفته شاکیان، امنیت جامعه مسلمانان را نادیده گرفت.

وکلای پرونده تأکید دارند که پلیس لندن با این اقدام، به وظایف قانونی خود در قبال جلوگیری از نفرت‌پراکنی و تحریک به خشونت عمل نکرده است. حزب یوکیپ توسط «نیک تنکونی» (Nick Tenconi)، فعال راست افراطی و ضداسلام، رهبری می‌شود؛ فردی که سازمان‌دهنده اصلی این تجمع موسوم به «جنگ صلیبی وایت‌چپل» بوده است.

مدیر نهاد اقدام حقوقی برای صلح، با انتقاد از عملکرد پلیس گفت: آزادی بیان شامل آزادی برای تحریک به خشونت نمی‌شود. این نهاد همچنین یک کارزار عمومی جمع‌آوری کمک مالی برای تأمین هزینه‌های پیگیری قضایی راه‌اندازی کرده و اعلام کرده است که این اقدام حقوقی در شرایطی صورت می‌گیرد که موارد اسلام‌هراسی در بریتانیا افزایش یافته و نهادهای رسمی در برابر آن واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند.

