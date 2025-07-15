به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صبح روز چهارشنبه، ۹ ژوئیه ۲۰۲۵، در شهر کوچک تورهپاچکو در منطقه مورسیای اسپانیا، مردی ۶۸ ساله به نام دومینگو در حین پیادهروی روزانهاش در نزدیکی گورستان شهر مورد حمله وحشیانه گروهی از جوانان قرار گرفت. این حمله که در ساعات اولیه صبح رخ داد، نه با انگیزه سرقت، بلکه ظاهراً برای ضبط ویدئویی برای انتشار در شبکههای اجتماعی انجام شد. دومینگو در مصاحبهای با روزنامه "ال اسپانیول" شرح داد که یکی از مهاجمان ناگهان به او حمله کرد، او را به زمین انداخت و با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار داد. هرچند مهاجمان جیبهای او را گشتند، اما ساعت مچی او را برنداشتند که این موضوع فرضیه سرقت را رد کرد.
این حادثه تلخ به سرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب یافت، اما همراه با موجی از اطلاعات نادرست. ویدیویی ۲۵ ثانیهای در شبکه اجتماعی X منتشر شد که ادعا میکرد صحنه حمله به دومینگو را نشان میدهد. اما خود دومینگو و گارد مدنی (Guardia Civil) تأیید کردند که این ویدیو مربوط به حملهای دیگر به مردی به نام خوزه در آلمریا در ماه مه ۲۰۲۵ است. خوزه، که بیخانمان بود، در ویدیویی در اینستاگرام توضیح داد که او نیز قربانی حملهای بیرحمانه شده و از انتشار نادرست این ویدیو به عنوان مدرکی برای ماجرای تورهپاچکو ابراز ناراحتی کرد. این اشتباه باعث شد که دو حادثه جداگانه به اشتباه به هم مرتبط شوند و به گسترش اطلاعات نادرست دامن بزنند.
سوءاستفاده سیاسی و شعلهور شدن نفرت
این حادثه به سرعت توسط گروههای راست افراطی و حزب وکس (Vox) به ابزاری برای نفرتپراکنی علیه مهاجران، بهویژه مهاجران مراکشی، تبدیل شد. دومینگو در اظهارات اولیهاش اشاره کرده بود که مهاجمان به زبانی خارجی صحبت میکردند و احتمالاً از مراکش بودند، اما تأکید کرد که قادر به شناسایی دقیق آنها نیست. این اظهارات مبهم کافی بود تا گروههای افراطی مانند "Deport Them Now" در کانالهای تلگرامی خود اقدام به سازماندهی "شکار مهاجران" برای روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ژوئیه کنند. آنها با انتشار تصاویر و اطلاعات جعلی از پنج مرد، بدون هیچ مدرکی ادعا کردند که این افراد مسئول حمله به دومینگو هستند.
حزب وکس نیز با برگزاری تجمعی تحت عنوان "مقاومت در برابر ناامنی" و سخنان تحریکآمیز رهبر خود، سانتیاگو آباسکال، که مهاجرت را "تهاجم وحشیانه" خواند، به این تنشها دامن زد. آباسکال در سخنرانیاش با اشاره به تصاویر تاریخی از نبردهای بازپسگیری اسپانیا از مسلمانان، مهاجران را مسئول "سرقت آرامش و رفاه" اسپانیاییها دانست. این اظهارات، همراه با تجمعهای خشونتآمیز در محله سان آنتونیو، که اکثریت ساکنان آن مهاجران مراکشی هستند، باعث شد که شهر تورهپاچکو به صحنه درگیریهای خیابانی تبدیل شود.
درگیریها و واکنشها
روز جمعه ۱۱ ژوئیه، تجمعی با شعار "تورهپاچکو، عاری از خشونت و جرم" در میدان شهرداری برگزار شد. این تجمع که با حضور صدها نفر از جمله مهاجران مراکشی مانند نبیل مورنو، رئیس جامعه مسلمانان تورهپاچکو، آغاز شد، قرار بود مسالمتآمیز باشد. اما با ورود گروههای افراطی از خارج شهر، از جمله افرادی از مناطق همجوار مانند آلیکانته و مورسیا، این گردهمایی به خشونت کشیده شد. شعارهای نژادپرستانه مانند "به کشور خودتان برگردید"، "زنده باد فرانکو" و توهینهای رکیک، همراه با پرتاب سنگ و بطری، فضای شهر را ملتهب کرد.
در شبهای بعدی، درگیریها در محله سان آنتونیو شدت گرفت. گروههای راست افراطی، برخی مسلح به چوب و میله آهنی، به مغازهها و خودروهای متعلق به مهاجران حمله کردند. در مقابل، گروههایی از جوانان مراکشی یا نسل دوم مهاجران که به گفته نبیل مورنو "احساس طردشدگی و خشم" دارند، با گروههای مهاجم درگیر شدند. این درگیریها منجر به زخمی شدن حداقل پنج نفر و دستگیری ۱۰ نفر شد، از جمله سه نفر که مستقیماً در حمله به دومینگو دخیل بودند. دو نفر از این سه نفر، جوانان ۲۱ و ۲۲ ساله مراکشیتبار، به جرم عدم مداخله برای جلوگیری از حمله متهم شدند و نفر سوم در رنتریا (گیپوزکوا) هنگام تلاش برای فرار به فرانسه دستگیر شد.
تلاش برای بازگرداندن آرامش
مقامات محلی و ملی به سرعت وارد عمل شدند. گارد مدنی با استقرار ۹۰ نیرو، از جمله یگانهای ویژه ضدشورش (GRS و USESIC)، شهر را تحت کنترل شدید قرار داد و ورودیهای تورهپاچکو را مسدود کرد تا از ورود گروههای افراطی خارجی جلوگیری کند. ماریولا گوئوارا کاوا، نماینده دولت در مورسیا، ضمن محکوم کردن نفرتپراکنی، از مردم خواست که فریب گروههای ضدسیستم را نخورند. فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، نیز این خشونتها را نتیجه مستقیم "گفتمان نفرتمحور" حزب وکس دانست و اعلام کرد که دادستانی جرایم ناشی از نفرت در حال بررسی محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی است.
پدرو آنخل روکا، شهردار تورهپاچکو از حزب مردم (PP)، ضمن درخواست آرامش، از افزایش نظارت پلیس و نصب دوربینهای مداربسته در شهر خبر داد. او تأکید کرد که شبکههای اجتماعی نقش بزرگی در تحریک این خشونتها داشتهاند و از ساکنان خواست تا با ماندن در خانههایشان به کاهش تنش کمک کنند. در همین حال، نبیل مورنو، که ۲۵ سال در این شهر زندگی کرده، از همزیستی مسالمتآمیز با همسایگان اسپانیاییاش سخن گفت و مشکل را به جوانان نسل دوم مهاجران نسبت داد که به دلیل احساس طردشدگی و تبعیض، به گروههای بزهکار روی میآورند.
وضعیت کنونی
تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵، تورهپاچکو همچنان تحت تدابیر امنیتی شدید قرار دارد. با وجود کاهش درگیریها، فضای شهر همچنان متشنج است و ساکنان، بهویژه در محله سان آنتونیو، از ترس حملات بیشتر در خانههایشان ماندهاند. مغازهها زودتر از موعد تعطیل میکنند و حضور پررنگ پلیس و رسانهها در خیابانها ادامه دارد. گارد مدنی اعلام کرده که تحقیقات برای شناسایی دیگر عاملان حمله به دومینگو و همچنین سازماندهندگان خشونتهای نژادپرستانه ادامه دارد و احتمال دستگیریهای بیشتری وجود دارد.
این ماجرا بار دیگر نشان داد که چگونه یک حادثه محلی میتواند با سوءاستفاده سیاسی و انتشار اطلاعات نادرست، به بحرانی اجتماعی تبدیل شود. در تورهپاچکو، شهری که یکسوم جمعیت ۴۰ هزار نفریاش را مهاجران تشکیل میدهند، تلاش برای بازگرداندن همزیستی مسالمتآمیز ادامه دارد. اما سایه نفرت و تبعیض همچنان بر این شهر کوچک سنگینی میکند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما