به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تظاهرات اخیر جریانهای راست افراطی در لندن، توجه عموم را به پشتوانههای مالی و رسانهای قدرتمند این گروههای ضداسلامی جلب کرده است.
طبقه اعلام منابع رسانهای، این تجمع که به رهبری تامی رابینسون، چهره شناختهشده در جریانهای مهاجرستیز و اسلامستیز برگزار شد، یک حرکت از پیش برنامهریزیشده برای نمایش قدرت در رسانهها بود و نه یک حرکت خودجوش مردمی.
پلیس لندن شمار شرکتکنندگان را حدود ۱۱۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که برگزارکنندگان مدعی حضور میلیونها نفر شدند! مقایسهای با راهپیماییهای بزرگتر در تاریخ لندن، از جمله تظاهرات ضدجنگ در سال ۲۰۰۳ با نزدیک به دو میلیون نفر و تجمع حامیان فلسطین در مارس ۲۰۲۴ با ۴۵۰ هزار نفر، نشان میدهد که ارقام مورد ادعا کاملا اغراقآمیز است.
در این تجمع، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی و سر دادن شعارهای ضد فلسطینی، ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک این حرکت را آشکار کردند. برخی نیز با پوشیدن لباسهای جنگهای صلیبی و کلاههای تبلیغاتی ترامپ بر جنبه نمادین آن افزودند!
طبق گزارش «عربی ۲۱» به نقل از روزنامه «آبزرور»، رابینسون از حمایت مالی رابرت شیلمن، میلیاردر یهودی آمریکایی برخوردار است. این حمایتهای مالی و رسانهای نقشی تعیینکننده در تبدیل رابینسون به نماد راست افراطی در انگلیس داشته است.
تحولات اخیر نشان میدهد که جریانهای ضداسلام در اروپا دیگر محدود به خیابانها نیستند، بلکه با اتکا به شبکههای سازمانیافته مالی و رسانهای به گسترش نفرت علیه اسلام و مسلمانان میپردازند.
**************
پایان پیام/ 345