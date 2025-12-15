به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبران ارشد کلیسای انگلستان (Church of England) با صدور مواضعی صریح، «تامی رابینسون» فعال افراطی راستگرا و اسلامستیز را به «تحریف و فاسد کردن ایمان مسیحی» متهم کردند. این واکنشها پس از برگزاری تجمعی با عنوان «بازگرداندن مسیح به کریسمس» در مرکز شهر «لندن» (پایتخت بریتانیا) صورت گرفت؛ تجمعی که رابینسون رهبری آن را بر عهده داشت.
تامی رابینسون که نام واقعی او «استیون یاکسلی-لنن» است، روز شنبه مراسمی موسوم به سرودخوانی کریسمس را با حضور حدود هزار نفر برگزار کرد. این گردهمایی با مشارکت جریانهای ملیگرای مسیحی، ضد مهاجر و اسلامهراس همراه بود؛ جریانی که تلاش میکند ایدئولوژی نفرتمحور خود علیه مسلمانان و مهاجران را با پوششی مذهبی و مسیحی بازتولید کند. این تجمع با اعتراض گروه ضدنژادپرستی «ایستادگی در برابر نژادپرستی» مواجه شد.
اسقف منچستر، «دیوید واکر»، از چهرههای برجسته کلیسای انگلستان، این اقدام را «توهینآمیز» توصیف کرد و هشدار داد که جشن بزرگ مسیحیان به ابزاری در «جنگ فرهنگی تاریک» تبدیل شده است. او تأکید کرد که افراطگرایان راستگرا با دامنزدن به توهم «حذف کریسمس» در پی ایجاد دوگانهسازی و نفرتپراکنی علیه اقلیتها، بهویژه پیروان دیگر ادیان هستند؛ رویکردی که هیچ نسبتی با پیام محبت و عدالت در آیین مسیحیت ندارد.
همچنین اسقفهای منطقه «ساوثوارک» (Southwark) در جنوب لندن با انتشار بیانیهای اعلام کردند که هرگونه سوءاستفاده از نمادها و زبان مسیحی برای توجیه نژادپرستی و مهاجرستیزی «غیرقابل قبول» است. آنان تأکید کردند که ایمان واقعی با رفتار انسان سنجیده میشود، نه با شعارهای کننده. در واکنش به این انتقادات، رابینسون با حمله به اسقفها در شبکه اجتماعی ایکس، آنان را «خائن» خواند؛ واکنشی که بار دیگر چهره خشن و تفرقهافکن جریانهای راست افراطی در غرب را آشکار کرد.
